Зимове збільшення прожиткового мінімуму: як у грудні зміняться доходи малечі Визначена судом грошова сума, яка зазвичай щомісячно сплачується одним із батьків (або батьками) на утримання дитини, називається аліменти. Розмір виплат вираховується під впливом низки обставин:

• стану здоров’я, матеріального становища дитини та платника аліментів;

• наявності у платника інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки та сина;

• наявності у платника майна, майнових прав, грошових коштів, виключених прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав тощо.

Варто зазначити, що мінімальний гарантований розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму та складає 50% від його розміру. До речі, відзавтра, 1 грудня, в країні відповідно до змін, передбачених державним бюджетом на поточний рік, черговий раз збільшується прожитковий мінімум та як наслідок – мінімальний гарантований розмір аліментів. Так, для малечі віком до 6 років цей показник становитиме 960,5 гривень, а для дітей віком від 6 до 18 років – 1197,5 гривень. Стягувачам варто пам’ятати, що процес перерахунку дитячих коштів відбувається автоматично та не потребує звернень до органів державної виконавчої служби.

Проте щомісячні суми дитячих коштів можуть сягати більш значних розмірів. Так, аліментні виплати залежать від розміру заробітної плати батьків та встановлюються у судовому порядку на такому рівні:

• на одну дитину – 1/4 доходу того з батьків, хто сплачує аліменти;

• на двох дітей – 1/3;

• на трьох і більше дітей – 1/2.

Наприклад, відповідно до зазначених пропорцій у Чернігові батько вже 10 років поспіль віддає щомісячно на утримання двох неповнолітніх дітей половину своєї зарплатні. Так, фактичний розмір аліментів коливається в залежності від нарахованих доходів та наразі становить приблизно 30 тисяч гривень в місяць. Схожий випадок має місце і в Горішніх Плавнях Полтавської області, де чоловік за рішенням суду сплачує ¼ доходу. У зв’язку з тим, що заробітна платня кожного місяця різниться, найбільшою виплатою в цьому році стало перерахування у розмірі 49 тисяч гривень.

Крім того, трапляються випадки, коли суд призначає виплату дитячих коштів у твердій грошовій сумі (щорічно підлягає індексації відповідно до закону, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше). Наприклад, на Сумщині суд зобов’язав батька двох дітей щомісячно сплачувати аліменти у розмірі 20 тисяч гривень.