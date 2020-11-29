"Опытный врач приедет к Вам в любое время" Известная украинская певица Светлана Лобода представила общественности видеообращение шокированной участницы реалити-шоу #нареченадлятата, сумчанки Виктории Гончаренко

Недавняя публикация о трагических событиях в областном перинатальном центре Сум побудила напомнить о видеообращении участницы реалити-шоу #нареченадлятата Виктории Гончаренко к известной певице Светлане Лободе, в котором она откровенно делится своими впечатлениями о посещении ею «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» под управлением Ольги Чирвы.

"Опытный врач приедет к Вам в любое время", - невозмутимо заявила шоу-дива, перед этим озвучив, что "все опытные врачи уволились или ушли на пенсию", а "на их место пришли не опытные врачи", и "роддом ушёл в вольное плавание".

Следует напомнить, что местной прокуратурой начато уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения медиками областного перинатального центра своих профессиональных обязанностей по месту работы. Это говорит о том, что целый коллектив медиков не способен без трагических последствий принять роды даже в стационарных условиях в силу межличностных конфликтов и откровенно слабого менеджмента, который "подставляет" при незаконном заработке денежных средств с подачи самих пострадавших. Что в таком случае ожидать от "опытных врачей" «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» на выездные роды по месту проживания рожениц можно только догадываться.

Поэтому назрел очередной вопрос начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: "Что вообще происходит в наших роддомах и когда закончатся эти безобразия?"