Спящие "совести" госслужащих от медицины Директор «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва и начальник отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко могут быть виновны в случаях заражения смертоносной коронавирусной инфекцией CoVID-19, а также последующих летальных исходах пациенток роддома, за который они несут совместную халатную "ответственность"

На сегодняшний день, 4 декабря, на "красной" Сумщине 32080 случаев смертоносной коронавирусной инфекции CoVID-19, а за всё время пандемии на Сумщине уже зафиксировано 410 летальных исходов, из них 17 за последние сутки.

Но, несмотря на уже освещавщиеся трагические события, директор "проходного двора" - «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва не перестаёт удивлять своей преступной халатностью при исполнении служебных обязанностей по соблюдению мер карантинной безопасности.

Проходная упомянутого роддома на момент посещения пребывала без какого-либо пропускного контроля со стороны администрации - отсутствуют лица, ответственные за осуществление замеров температуры у посетителей, приходящие со своими мужьями и детьми пациентки порой без средств индивидуальной защиты, по зданию также расхаживали строители без средств индивидуальной защиты... роковая безответственность!

При вопиющем нарушении мер карантинной безопасности начальник отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко попустительски игнорирует преступную халатность директора роддома Ольги Чирвы.

Елена Юрьевна, на вашей совести смерти граждан, за которых Вы несёте криминальную ответственность!