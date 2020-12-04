«єМалятко»: базовий комплекс послуг при народженні запрацював на теренах Сумщини Відтепер у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) громадяни можуть замовити прогресивний сервіс «єМалятко».

Так, тільки за однією заявою новоспечені батьки отримають наступні послуги:

• проведення державної реєстрації народження;

• визначення походження дитини;

• реєстрації місця проживання дитини;

• призначення державної допомоги при народженні дитини;

• призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

• внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

• реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

• визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

• внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

До речі, оцінити переваги сучасного сервісу, який запрацював на Сумщині нещодавно у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, вже встигли 11 родин.