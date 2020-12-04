«єМалятко»: базовий комплекс послуг при народженні запрацював на теренах Сумщини

Так, тільки за однією заявою новоспечені батьки отримають наступні послуги:
• проведення державної реєстрації народження;
• визначення походження дитини;
• реєстрації місця проживання дитини;
• призначення державної допомоги при народженні дитини;
• призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
• внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;
• реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
• визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;
• внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.
До речі, оцінити переваги сучасного сервісу, який запрацював на Сумщині нещодавно у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, вже встигли 11 родин.