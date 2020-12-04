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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 19:18123

Суд зобов’язав Венедіктову відкрити кримінальну справу проти Андрія Деркача

Щось занадто розгулялися українські нардепи.

Печерський райсуд Києва зобов'язав гепрокурора Ірину Венедіктову відкрити кримінальні справи проти нардепа Слуги народу Олександра Дубинського і внефрацкціонного депутата Андрія Деркача нібито "щодо можливого скоєння державної зради". Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У ЦПК пишуть, що звернулися до Офісу генпрокурора із заявою проти Дубинського і Деркача ще в жовтні. ЦПК зокрема заявляв, що нардепи на спільній прес-конференції "безпідставно заявили" про необхідність розслідування нібито корупції на той момент кандидата в президенти США Джо Байдена.

Однак в Офісі генпрокурора відмовилися відкривати справи проти нардепів, заявивши що ЦПК "не надав фактичних даних про вчинення злочину".

ЦПК запевняють, що оскаржили рішення в Печерському райсуді - і суд тепер зобов'язав відкрити справи проти Дубинського і Деркача. ЦПК також стверджує, що суд зобов'язав відкрити справу проти Дубинського по нібито недостовірному декларуванню.

 20 травня Деркач опублікував нібито записи розмов п'ятого президента Петра Порошенка і Байдена. Нардеп заявив, що записи свідчать про міжнародну корупцію і зраду.

8 серпня в розвідці США заявили, що вважають дії Деркача втручанням Росії у майбутні вибори американського президента. 10 вересня Мінфін США ввів санкції проти Деркача.

Джерело: "Лига Новости"

Политика Андрій Деркач Джо Байден Кримінальна справа
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