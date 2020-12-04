Суд зобов’язав Венедіктову відкрити кримінальну справу проти Андрія Деркача Щось занадто розгулялися українські нардепи.

Печерський райсуд Києва зобов'язав гепрокурора Ірину Венедіктову відкрити кримінальні справи проти нардепа Слуги народу Олександра Дубинського і внефрацкціонного депутата Андрія Деркача нібито "щодо можливого скоєння державної зради". Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У ЦПК пишуть, що звернулися до Офісу генпрокурора із заявою проти Дубинського і Деркача ще в жовтні. ЦПК зокрема заявляв, що нардепи на спільній прес-конференції "безпідставно заявили" про необхідність розслідування нібито корупції на той момент кандидата в президенти США Джо Байдена.

Однак в Офісі генпрокурора відмовилися відкривати справи проти нардепів, заявивши що ЦПК "не надав фактичних даних про вчинення злочину".

ЦПК запевняють, що оскаржили рішення в Печерському райсуді - і суд тепер зобов'язав відкрити справи проти Дубинського і Деркача. ЦПК також стверджує, що суд зобов'язав відкрити справу проти Дубинського по нібито недостовірному декларуванню.

20 травня Деркач опублікував нібито записи розмов п'ятого президента Петра Порошенка і Байдена. Нардеп заявив, що записи свідчать про міжнародну корупцію і зраду.

8 серпня в розвідці США заявили, що вважають дії Деркача втручанням Росії у майбутні вибори американського президента. 10 вересня Мінфін США ввів санкції проти Деркача.

Джерело: "Лига Новости"