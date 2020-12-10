АМУ закликала зберегти в місцевих бюджетах акцизний податок на пальне Асоціація міст України виступила на захист збереження надходжень від акцизу на пальне до місцевих бюджетів Сумщини. Його вилучення, яке пропонується чинним проєктом бюджету на 2021 рік, призведе до втрат в розмірі 290 млн грн тільки для громад Сумської області. Загальні ж втрати по Україні складуть 7,5 млрд гривень.

В зв’язку з цим, голова Асоціації міст України Віталій Кличко оприлюднив Відкрите Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голів депутатських фракцій та груп. Він, від імені Асоціації, закликає їх підтримати збереження на постійній основі зарахування до місцевих бюджетів 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Голова АМУ впевнений, що це дозволить не допустити зростання дефіциту місцевих бюджетів та сприятиме забезпеченню фінансової спроможності місцевого самоврядування, як здобутку реформи децентралізації влади.

Текст звернення розміщений на сайті Асоціації міст України:

Українські громади – села, селища, міста – занепокоєні тим, що у нещодавно прийнятих Верховною Радою України законах про підтримку підприємців на 2021 рік така підтримка передбачена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зокрема, з наступного року припиняється зарахування до місцевих бюджетів частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Внаслідок такого рішення громади втратять 7,5 млрд гривень. В той же час держава втратить ефективний інструмент боротьби з тінізацією у сфері обігу пального.

Відрахування частини акцизного податку з пального до місцевих бюджетів було запроваджене у 2015 році як компенсація за зменшення надходжень від ПДФО з 75% до 60%, скасування субвенції на комунальне дорожнє господарство, низки інших податкових платежів. Місцевий акциз з пального для громад – це суттєвий фінансовий ресурс на розвиток: соціальна інфраструктура, місцеві дороги, освітні та медичні заклади, спортивні та дитячі майданчики.

Скасування місцевого акцизу на пальне призведе до критичних соціальних наслідків для населення України. Громади втратять надійне джерело надходжень до місцевих бюджетів у часи економічної кризи, спричиненої пандемією і, як результат, можливість утримувати заклади освіти та охорони здоров’я; фінансувати зарплати вчителів, вихователів, лікарів; здійснювати закупівлі медикаментів та медичного устаткування, необхідних сьогодні для допомоги хворим на COVID-19. Адже, для багатьох громад акциз з пального приносить до 50% доходів у місцеві бюджети.

Від імені Асоціації міст України закликаю Президента України, Голову Верховної Ради України, Голів депутатських фракцій та груп підтримати збереження на постійній основі зарахування до доходів загального фонду бюджетів місцевого самоврядування 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Переконаний, що це дозволить не допустити зростання дефіциту місцевих бюджетів та сприятиме забезпеченню фінансової спроможності місцевого самоврядування як здобутку децентралізації.

За інформацією сайту Асоціації міст України