АМУ підтримує позицію Мінрегіону щодо повернення архітектурно-будівельного контролю на місця Міністерство розвитку громад і територій України підготувало проєкт постанови, яка має на меті відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України №553 «Про порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». Проєкт планується винести на найближче засідання Уряду, його вже отримали на погодження центральні органи виконавчої влади.

Асоціація міст України вітає та підтримує ініціативу Мінрегіону щодо відновлення дії постанови №553 та закликає Уряд якнайскоріше схвалити відповідний проєкт постанови та повернути місцевому самоврядуванню повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль.

АМУ наголошує, що майже 9 місяців будівельна сфера залишається без державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі зі сторони органів місцевого самоврядування і це призводить до безладу у сфері містобудування, порушення майнових прав фізичних та юридичних осіб, їх прав на належний захист своїх інтересів з боку держави. Головна проблема полягає у тому, що територіальні громади жодним чином не можуть вплинути на недобросовісних забудовників.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України своїми постановами від 13 березня 2020 року «Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» №218 та «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» №219 протиправно зупинив дію постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року №553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» до початку функціонування нової Державної містобудівної інспекції (ДІМУ). Це паралізувало роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю (територіальні підрозділи ДАБІ та органи місцевого самоврядування, яким надано такі функції). Такими діями Уряд протиправно зупинив виконання місцевими органами державного архітектурно-будівельного контролю Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" і частково згорнув децентралізацію у цій сфері. Також Урядом порушено частину сьому статті 5 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", яка передбачає безперервність здійснення повноважень та функцій центрального органу виконавчої влади, щодо якого набрав чинності акт Кабінету Міністрів України про його припинення.

За інформацією сайту Асоціації міст України