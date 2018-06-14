Позбутися зайвих проблем У багатоквартирних будинках, у яких не створено ОСББ виконкоми міст зобов’язанні провести конкурс на визначення управителя. Станом на сьогодні рушієм до конкурсу на управителя має бути протокол зборів мешканців багатоповерхівки. Так було не завжди.

До внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» діяла двозначна норма, яка давала можливість виконкомам міст обирати чи проводити конкурс чи залишатися в режимі очікування.

На цьому зосереджуся детально. Деякі міста «ризикнули» і скористалися можливістю провести конкурс. Приводів і причин було багато.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», місцевим органам влади ідея з проведення конкурсу сподобалася не відразу, але з часом вони зрозуміли, що «оновлене» законодавство насамперед сприяє покращенню існуючої ситуації та дає хороші інструменти для вирішення багатьох проблем, зокрема проблем особистого характеру.

До числа таких проблем можна віднести:

1) психологічну проблему. До департаментів житлово-комунального комплексу міськвиконкомів надходить багато скарг від громадян на незадовільну роботу комунальних підприємств, які підпорядковуються виконкому. На вказані звернення доводиться витрачати час, папір та конверти. По деяким відповідях на звернення взагалі інколи навіть доводиться ходити по судах. За таких умов проведення конкурсу із визначення управителя вирішить проблему із заявами громадян;

2) тарифну проблему. До «реформи» 2017 року виконкоми погоджували тариф на послугу із утримання будинків для комунальних підприємств. У разі проведення конкурсу для чиновників залишається тільки один раз розрахувати тариф на кожний будинок, а всі інші спірні питання співвласники будуть вирішувати із управителем самостійно. Головне, щоб органи місцевого самоврядування не були посередниками між ними;

3) кадрову проблему. Між профільним департаментом міськвиконкому та керівниками комунальних підприємств можуть виникати протиріччя та розбіжності у підходах до виконання певних завдань на визначених ділянках роботи, оскільки проблем у галузі вистачає. Чим більше таких розбіжностей і особистих конфліктів, тим більше виникає бажання «позбутися» директора комунального підприємства. Юридично розірвати контракт з останнім важко, а от у разі проведення конкурсу потреба у контракті «відпаде разом з підприємством»;

4) фінансову проблему. За умов професійного управління будинками кошти з місцевої програми соціально-економічного розвитку міста, а також базової програми підтримки житлово-комунального господарства можна вивільнити і перерозподілити;

5) корупційну проблему. Чим більше будинків будуть включенні до конкурсу на визначення управителя, тим більше шансів спокуситись на «неправомірну вигоду» посадовим особам міськвиконкому.

І от, рішення виконкому про оголошенню конкурсу прийняте, подання конкурсної пропозиції вже відбулося, протоколом профільного департаменту комісійно запропоновано переможця, а виконком вже прийняв рішення про визначення переможця і вже визначено дату списання багатоквартирних будинків з балансу комунальних підприємств…А згодом уповноважена виконкомом особа підпише договір на управління будинками з тією ж таки компанією.

Ось так без згоди мешканців юридично можливо передати управління групою багатоквартирних будинків якомусь суб’єкту господарювання.

Чи можливо змінити ситуацію, якщо буде сформований новий виконком, відмінний від того, який проводив конкурс та підписував договір з управлінською компанією?

З правової точки зору, навіть у разі виявлення процедурних порушень виконкому міста під час проведення конкурсу з визначення управителя, за умови, якщо підписаний договір з управлінською компанією, то вказана обставина не матиме жодного значення, адже договірні відносини між управлінською компанією та виконкомом перейшли до співвласників квартир у багатоквартирному будинку.

Виконком виступав тільки у ролі посередника на підписання договору. Дану позицію підтвердив Північний апеляційний господарський суд у справі № 925/186/20 від 21.10.2020.

Укладаючи договори, в силу ч. 5 ст. 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», відповідач діяв як представник співвласника багатоквартирних будинків.

Отже, стороною договору, від імені якої відповідачем укладалися ці договори, є співвласники багатоквартирних будинків, а не відповідач, і саме для них, а не для відповідача ці договори створили права та обов’язки…

Детальніше про це читайте у статті «Конкурс на управителя будинків або як скинути купу проблем»