КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» получил звание «Лучшее предприятие Украины - 2020» в номинации «Медицина» за неизменную ориентированность на интересы пациентов и безупречное качество диагностических и лечебных услуг.

Благодаря профессионализму, усилиям, настойчивости и таланту, медицинское учреждение не только вошло в когорту лучших, но и было отмечено Генеральной дирекцией Всеукраинского научно-исследовательского центра эффективного управления и Научно-экспертным советом Международной программы «Лидеры XXI века» и удостоено Национального диплома лауреата.

Директора КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» наградили орденом «Лидер Украины» за профессиональные достижения и весомый вклад в развитие Украины.

Шо до цього можна додати ? В кого є докази ?! Додайте, не соромтесь !

А сьогодні колектив роддому можна вітати !!!

The Sumy Post