Ефективні способи притягнення до відповідальності за зрубане дерево

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», з аналізу судових рішень слідує, що кваліфікація незаконної рубки за лісовим/або іншим спеціальним законодавством демонструє «слабкість» та обмеженість в частині документального підтвердження адміністративного правопорушення.
У цьому контексті доцільно згадати про справу № 357/1605/18 від 15.05.2018 Київського апеляційного адміністративного суду.
Як вбачається із… змісту польово-перелікової відомості пнів, виявлених при вчиненні незаконної порубки в кв. 17 вид 1 Томилівського лісництва, дерево породи клен, діаметром 42 см, віднесено до сухостійних, впавших у наслідок бурелому.
Крім того, надані учасниками справи фотографії, на переконання судової колегії, свідчать, що на момент вчинення дій з розпилювання стовбура дерева, останнє було викорчоване та певний час вже пролежало, адже станом на 23.01.2018 року було вкрите снігом.
З урахуванням наведеного судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність у діях особи складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 65 КУпАП, оскільки відсутні докази наявності в останнього умислу на пошкодження чи знищення дерева, а клен, який був у подальшому розпиляний Позивачем, був сухостійним та поваленим внаслідок бурелому.
Відсутність відповідного умислу підтверджується й поясненнями осіб, які вказали на те, що приїхали до лісу для того, щоб порізати сухі повалені дерева.
Тобто, у вище описаній справі очевидно мала кількість документованих обставин, яка сприяла суддівському «маневру» на користь порушника.
Для того, щоб уникнути «слизьких місць» і не давати суддям можливості використовувати справу для подвійного її трактування, пропоную доказову базу у справі про незаконну рубку дерева формувати, скориставшись законодавством у сфері благоустрою.
Так, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» № 1045 від 01.08.2006 року можна документально довести, що порушник зрубав дерево не для:
виконання підготовчих і будівельних робіт;
ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;
проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;
провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;
ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.
Таким чином, успіх справи буде залежати від кількості зібраних письмових доказів, які підтвердять, що порушник зрубав дерево у невідповідності із законодавством у сфері благоустрою.
Детальніше про це читайте у статті «Як притягнути до відповідальності за зрубане дерево?»