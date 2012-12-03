"Самашедчій" конкурс Як думаєте, у якому конкурсі може бути отака перша десятка : 1 Зеленський 2 Кучма 3 Комаровський 4 Онуфрій -МП/ 5 Кравчук 6 Усик 7 Ахметов 8 Коломойський 9 Кличко 10 Ніна Матвієнко.

Прочитавши цей перелік, захотілось

сходити на вибори,

ще сходити на вибори,

занедужавши після цього

помолитись,

знов сходити на вибори,

дати в морду,

вкрасти гроші,

ще раз вкрасти гроші,

знов дати в морду

і , нарешті, заспівати !!!

Спорю, не вгадаєте !!!

Це конкурс " ЕЛІТА УКРАЇНИ". Точніше - рейтинг. І то 2020 року !

Оскільки рейтинг визначається опитуванням , шановні, то це нас опитали - і це ми отак проголосували ! А оскільки в нас з процесом голосування взагалі щось не складається . то ось... маємо .. еліту.

Далі - більше. Поважні експерти розглянули 5360 (!) кандидатів з усіх регіонів України і обрали 100 ( сто) людей !

У першому турі , тобто коли визначали 5360 кандидатів, від Сумської області названі чотири :

Сніцар Андрій / лікар/;

Лисенко / той, шо Олександр/;

Голубничий ;

Шапаренко.

Хто так проголосував - отозвіться ! В мене ж таке враження , шо цей список сфомований відділом культури Сумської ОДА в період головування Романа Грищенка , саме в той момент, коли Лисенко взяв замом харків,янина.

З таким самим успіхом можна було б надати від Сумської області, наприклад, такий перелік :

Макаренко / вихователь, імені педінститута, хто не зрозумів/;

Токарь / не станочник/;

Харитоненко;

Щербань.

Що казати, коли ви побачите хто увійшов в "елітну сотню" - вжахнетесь ! Там таке зелене і біло- блакитне , ну як у житті зараз !

P.S . Наступного разу - буде подробніше саме про те , хто ж може претендувати на роль еліти.