Як споживачі уникають плати за послугу з електропостачання?

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», для реалізації «протиправних намірів» споживачі готуюся як до юридичного фронту, так і технічного зокрема.
Самопідключення споживачів до електрики має свій прояв у:
порушенні схеми підключення розрахункового електролічильника шляхом від`єднання нульового проводу лічильника від нульової шини;
фіксації індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів;
використанні фазозсувного трансформатора;
підключенні на окремих площадках вимірювання електроустановок або струмоприймачів, не передбачених проектом, розрахунки за якими мають здійснюватися за іншою тарифною групою, ніж установлено для цієї площадки вимірювання.
Звісно, надавачі послуги з електропостачання гав не ловлять та шукають способи для запобігання самовільному використанню електричної енергії. У цивільних спорах споживачі зазнають поразки. Проте ОСББ, комунальні підприємства та фізичні особи-підприємці вже напрацювали власну тактику для майбутньої відмови судами у задоволенні позовів постачальників електричної енергії.
Популярними способами уникнення споживачів від відповідальності за необліковане використання електричної енергії стали такі обгрунтування:
на схемі акту про порушення місце від`єднання нульового проводу лічильника від нульової шини не позначене;
висновок про від`єднання було зроблено на підставі отримання даних про відсутність напруги в електричній мережі, одержаних при зчитуванні з пам`яті лічильника;
встановити сумарну максимальну потужність, обчислену зі струму навантаження електроустановки споживача при підключенні всіх наявних на час складання акта струмоприймачів на максимальну потужність не видається за можливе;
у пам`яті приладу обліку зафіксовано неодноразові випадки відключення напруги, яку неможливо встановити експертним шляхом.
У якості доказів споживачами обирається широкий набір інструментів (від звернення до електротехнічної експертизи до пошуку недоліків у актах про порушення, складених під час обстеження, а також оскарження рішення постачальників про виставлення рахунків за необліковане використання електричної енергії).
«Переможні позови» споживачів є винятком, аніж загальним правилом.Пропоную звернути Вашу увагу на позицію Верховного Суду у спорах пов’язаних із необлікованим використанням електричної енергії.
Справа № 910/1629/16 від 06.02.2020 Касаційний господарський суд Верховного Суду
В акті про порушення не зафіксовано факту порушення схеми підключення розрахункового електролічильника.
Записи у «Журналі подій» про відсутність напруги «Нет питания» можуть свідчити як про реальне фізичне відключення напруги на електролічильнику і відсутність споживання електроенергії, так і про режим, пов`язаний з відключенням «нульового» проводу без реального відключення напруги, коли можливе безоблікове споживання електроенергії.
Помилкова кваліфікація судами попередніх інстанцій нарахування вартості недоврахованої електричної енергії як оперативно - господарської санкції, без урахування того, що одностороннє визначення однією стороною господарського зобов`язання розміру боргу іншої сторони не відповідає суті оперативно – господарської санкції, а є актом ненормативного характеру в розумінні частини другої статті 20 Господарського кодексу України.
Детальніше про це читайте у статті «Самовільне підключення електрики чи легальне споживання?»