Что запрещено размещать на биллборде Консультация Научно-исследовательского центра судебной экспертизы по вопросам интеллектуальной собственности.

Когда-то в Украине была оштрафована компания «Евросеть», использующая в своей торговой марке российский флаг. А рекламу стирального порошка Ariel, удачно сыгравшей на разнице в оттенках флагов Италии (зелено-бело-красный) и Ирландии (зелено-бело-оранжевый), мы не увидели на наших экранах вовсе.

Государственные символы в рекламе

Вопрос относительно запрещения применения государственных символов Украины в рекламе решен в законодательстве однозначно: использовать или имитировать изображение Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, звучания Государственного Гимна Украины, а также официальные названия органов государственной власти Украины запрещено законодательством о рекламе.

В условиях отсутствия закона, устанавливающего порядок использования гимна, герба и флага (хотя проекты подобных законов были разработаны и неоднократно вносились на рассмотрение законодателей), причины такого запрета более чем очевидны.

К слову, использовать изображения государственных символов других государств и международных организаций в рекламе также запрещено.

И обойти запрет довольно сложно, несмотря на то, что можно даже зарегистрировать торговую марку, неохраняемыми элементами которой могут быть достоверные или имитирующие изображения гербов, флагов, других государственных эмблем. Таким образом из всех случаев использования торговой марки, предусмотренных законодательством, не связано с рекламой товара или услуги разве что размещение ее на бланках предприятия — как реклама, так и торговая марка предназначены для информирования о товаре/услуге или их производителе и поддержания интереса к ним потребителя.

Использовать ли государственную символику как своего, так и других государств в рекламе — прежде всего этический вопрос. Отдавая дань креативности создателей рекламы, как печатной, так и телевизионной, замечу, что многие рекламные продукты балансируют на грани морали и гуманности. Думаю, государственная символика предназначена для воспитания патриотических чувств, а вовсе не для гонки за потребителем, как бы это ни было заманчиво для производителя.

Обозначения же «Украина» и «UA» использовать в рекламе не запрещено, более того, специальная комиссия при Государственном департаменте интеллектуальной собственности может даже разрешить использовать их в качестве элементов торговой марки.

Деньги в рекламе

Что касается использования самих денежных знаков в рекламе, то прямого запрета не существует. Другое дело с государственными символами, на них изображенными.

В отношении купюр — стоит отметить, что трезубец на купюрах и монетах находится только на лицевой стороне, поэтому нет оснований не использовать денежные знаки в рекламе.

Кроме того, денежные знаки не охраняются авторским правом, хотя проекты их дизайна, до официального утверждения таковыми, являются и пользуются правовой охраной.

Таким образом, использование денежных купюр и монет в рекламе абсолютно ничьи права не затрагивает.

Четкая норма закона о том, что после официального утверждения проекта дизайна денежного знака Национальным банком Украины таковой перестает быть объектом авторского права, делает невозможным предъявление каких-либо претензий к лицам, использующим его в рекламных целях.

С другой стороны, сам Национальный банк Украины нередко оказывается нарушителем авторских прав на произведения, изображения которых используются на купюрах.

Например, изображение здания, построенного по проекту украинского архитектора Павла Алешина «Педагогический музей им. цесаревича Алексея», которое на банкноте номиналом 50 гривен имеет название «Будинок Української Центральної Ради». НБУ в данном случае нарушил как неимущественные права самого архитектора, не указав на банкноте автора данного архитектурного произведения и исказив его название, так и права его дочери, которой по наследству перешли имущественные права на наследие ее отца.

А на купюре номиналом 200 гривен Национальный банк Украины использовал изображение стоящей на носу ладьи Лыбеди — части скульптурной композиции «Основатели Киева», автором которой является Василий Бородай, народный художник СССР.

Претензии к НБУ есть и у автора юбилейных монет Ларисы Корень, с которой также не был заключен авторский договор. Можно сделать вывод о систематическом нарушении самим НБУ авторских прав авторов, чьи произведения использованы в дизайне денежных знаков.

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