Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:0875

Рейтинг инновационности экономик по версии Bloomberg

Ведущее мировое информационное агентство Bloomberg обнародовало рейтинг экономик мира по их инновационности.

В битве идей ведущие позиции заняли северо-европейские и азиатские страны. Так, Швеция попала на второе место, Германия - на третье, Финляндия - на пятое, Дания - восьмое. Япония оказалась на седьмой позиции, Сингапур - на шестой, а возглавила рейтинг Южная Корея. Такие итоги 2017 Bloomberg Innovation Index, экономики мира в котором располагаются согласно показаниям научных исследований и их внедрения в промышленность.

Соединенные Штаты Америки заработали девятое место, Израиль - десятое. И в следующей десятке мировых экономик преобладание на стороне Европы. Украина же в этом рейтинге заняла 42 место - значительно хуже показатель, чем Польша, Россия и страны Балтии. 

Экономика Bloomberg Инновации Рейтинг
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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