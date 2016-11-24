Рейтинг инновационности экономик по версии Bloomberg Ведущее мировое информационное агентство Bloomberg обнародовало рейтинг экономик мира по их инновационности.

В битве идей ведущие позиции заняли северо-европейские и азиатские страны. Так, Швеция попала на второе место, Германия - на третье, Финляндия - на пятое, Дания - восьмое. Япония оказалась на седьмой позиции, Сингапур - на шестой, а возглавила рейтинг Южная Корея. Такие итоги 2017 Bloomberg Innovation Index, экономики мира в котором располагаются согласно показаниям научных исследований и их внедрения в промышленность.

Соединенные Штаты Америки заработали девятое место, Израиль - десятое. И в следующей десятке мировых экономик преобладание на стороне Европы. Украина же в этом рейтинге заняла 42 место - значительно хуже показатель, чем Польша, Россия и страны Балтии.