Центр «Энергосберегающих технологий»: теплые окна, системы отопления и утепления фасадов в Сумах с компенсацией по госпрограмме ® Отличная новость для сумчан – перезапуск государственной программы компенсации затрат на утепление жилья. В 2017 году вы можете приобрести энергосберегающие теплые окна, системы отопления, включая твердотопливные котлы и системы утепления фасадов с компенсацией от государства.

Как приобрести окна по госпрограмме «Теплый дом»

Вызвать нашего специалиста для замеров и выписки счета. Обратится в банк со счет-фактурой и оформить кредит (список необходимых для этого документов мы предоставляем). Оплатить в банке начальный взнос – 10 % и комиссию 3 % (в Ощадбанке и Укргазбанке). В ПриватБанке комиссия – 0 %. В этом году годовая ставка понижена с 24,5 до 18 %. После перечисления банком оплаты наша компания изготавливает и монтирует окна. После установки окон необходимо предъявить в банке акт выполненных работ и получить компенсацию (ее перечислят на ваш расчетный счет). Погасить кредит.

Чем отличаются энергосберегающие пластиковые окна от обычных

Стекла. С обычными окнами дом или квартира теряет 40 – 50 % тепла. Окна с энергосберегающими стеклами позволяют сберегать до 90 % тепловой энергии. Стекла в них имеют низкоэмиссионное покрытие, поэтому пропускают снаружи коротковолновую энергию солнца и отражают внутреннее тепло.

Энергосберегающие стеклопакеты заполненные аргоном (специальным газом, препятствующим теплопотерям) могут быть одно- и двухкамерными, с прозрачными I-стеклами и К-стеклами, покрытыми оксидом металла и менее прозрачными. Исследования показывают, что энергосберегающие окна окупаются за один сезон!

Профиль. Одними из лучших пластиковых окон в доступном ценовом сегменте считаются изделия из профилей VEKA, Aluplast и WDS, изготовленные на крупных украинских фабриках «Гудвин» и «Экипаж» (г. Харьков).

Высокое качество и доступная цена этих окон обеспечивается отечественным производством, большими объемами оборотов и минимальным ручным трудом (95 % работ выполняются механизировано на инновационном оборудовании).

От качества оконного профиля зависит долговечность и надежность металлопластиковой конструкции, поэтому необходимо выбирать профили класса А, с наружной толщиной стенок 2,8 мм и внутренней – 2,5 мм.

Профиль шириной 58 мм трехкамерный – это минимальное решение теплых окон. Более широкие профили по 70 мм могут состоять из 3, 4 и 5-ти воздушных камер. Они наиболее востребованы в жилых помещениях и обеспечивают максимальную защиту от уличного шума и холода.

Фурнитура: немецкое или турецкое качество

Стоимость вроде бы одинаковых окон в разных фирмах отличается. Зачастую дело в использовании более дорогой или дешевой, качественной или нет фурнитуры. Разница в ее стоимости достигает 65 %, однако по сравнению со стоимостью окна цена на хорошую фурнитуру невелика.

Чтобы створки не провисали, из окон не сквозило, открывались они плавно и без сбоев, конструкция выглядела эстетично, фурнитура работа бесшумно и была функциональной, выбирайте надежную и долговечную продукцию.

Энергосберегающие системы отопления: газовые двухконтурные и твердотопливные котлы

Самым экономным котлом на твердых видах топлива считается энергосберегающее оборудование, работающее на пеллетах ( древесных гранулах). У него наивысший показатель эффективности (КПД – 92%). Этот экономичный котел еще и экологичный, из него минимальные выбросы в атмосферу.

Не менее эффективны и газовые энергосберегающие отопительные конденсационные установки (КПД – 96%) с закрытой камерой сгорания и принудительным воздушным потоком. Они извлекают дополнительное тепло из сконденсированного пара, образующегося при горении метана.

Зачем утеплять фасад дома или квартиры

Утепление фасада сегодня – это один из самых эффективных и важных способов, чтобы:

Сберечь и рационально использовать тепловую энергию (газ, электричество). Снизить расходы за коммунальные платежи. Внести вклад в экологию, снизив выбросы СО2 и других продуктов горения.

Кроме того, эффект утепления фасада проявляется в комфортной температуре внутри дома. Не важно на улице + или – 30°С, в комнатах стабильно будет +20°С, при этом на отопления расходы снизятся на 40% ГкКалл, а счета за коммуналку, как минимум на 30%.

Проконсультироваться и заказать в Сумах теплые окна, системы отопления и утепление фасадов вы можете в Центре «Энергосберегающих технологий» по телефонам: (050) 30 777 80 и (0542) 79 09 49 и по адресу: пер. Доктора Зиновия Красовицкого, 12/1.

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