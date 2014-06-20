Коллекторы будут требовать долги банков-банкротов Коллекторы получили кредиты 63 украинских банков на 17 миллиардов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) пропорционально распределил проблемные кредиты 63 банков среди 11 аккредитованных компаний, предоставляющих услуги по взысканию просроченной задолженности.

"Между 11 компаниями пропорционально распределены проблемные кредиты 63 банков (537,55 тыс. кредитов) на общую сумму задолженности 17,36 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФГВФЛ отметили, что распределение между участниками конкурса проходило публично путем жеребьевки, в результате которой каждый участник получил в работу кредитный портфель со средней суммой задолженности 1,6 млрд грн и со средним количеством кредитов 48 тыс.

Распределение лотов проходило по двум категориям - авто- и беззалоговые кредиты. Всего Фонд передаст коллекторам 530,9 тыс. беззалоговых кредитов на сумму задолженности 14,58 млрд грн и 6,68 тыс автокредитов на общую сумму 2,78 млрд грн.

Оплата услуг коллекторов будет зависеть от объема возвращенных средств. Вознаграждение от поступлений составит 8-25% для беззалоговых кредитов (в зависимости от срока просрочки кредита), и 9% - для автокредитов.

Источник: biz.nv.ua