Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:3479

Коллекторы будут требовать долги банков-банкротов

Коллекторы получили кредиты 63 украинских банков на 17 миллиардов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) пропорционально распределил проблемные кредиты 63 банков среди 11 аккредитованных компаний, предоставляющих услуги по взысканию просроченной задолженности. 

"Между 11 компаниями пропорционально распределены проблемные кредиты 63 банков (537,55 тыс. кредитов) на общую сумму задолженности 17,36 млрд грн", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ФГВФЛ отметили, что распределение между участниками конкурса проходило публично путем жеребьевки, в результате которой каждый участник получил в работу кредитный портфель со средней суммой задолженности 1,6 млрд грн и со средним количеством кредитов 48 тыс.

Распределение лотов проходило по двум категориям - авто- и беззалоговые кредиты. Всего Фонд передаст коллекторам 530,9 тыс. беззалоговых кредитов на сумму задолженности 14,58 млрд грн и 6,68 тыс автокредитов на общую сумму 2,78 млрд грн.

Оплата услуг коллекторов будет зависеть от объема возвращенных средств. Вознаграждение от поступлений составит 8-25% для беззалоговых кредитов (в зависимости от срока просрочки кредита), и 9% - для автокредитов. 

Источник: biz.nv.ua

Экономика Банки-банкроты Долги Коллекторы

По тематике

09.12.2014 17:31

«Сумитеплоенерго» выиграло больше 4 миллионов у Сумского горводоканала

ООО «Сумитеплоенерго» выиграло иск к коммунальному предприятию «Міськводоканал» Сумского горсовета о взыскании задолженности....

04.12.2014 13:02

Сумчане сокращают долги за жилищно-коммунальные услуги

Главное управление статистики в Сумской области информирует, что задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги с начала года уменьшилась на 7 млн....

15.10.2014 15:08

В Сумах долги по льготам уменьшились на 600 тысяч

Задолженность перед сумскими предприятиями за льготников – 1,3 млн. грн....

12.08.2014 11:40

Сумским безработными должны больше миллиона

Об этом 11 августа на аппаратном совещании в мэрии сообщила замдиректора городского Центра занятости Галина Дихнич.... 1

20.06.2014 08:49

Сумской водоканал начал платить долги за электроэнергию

Государственный бюджет рассчитывается с Сумами за разницу в тарифах, а КП «Горводоканал» в свою очередь - со своими кредиторами....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.