Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 14:16208

Кредиты в Украине будут выдавать по новым правилам?

Украинцам усложнят получение кредитов. Купленные вещи будут принадлежать банку до погашения.

Минэкономразвития подготовила два законопроекта, которые полностью переписывают кредитные правила, чтобы постараться как-то оживить банковское кредитование. Об этом пишет UBR.

В частности чиновники хотят решить проблему недоверия банков к заемщикам, возникшую из-за тотальных неплатежей по займам в 2014-2015 гг. (невозвраты по кредитам достигают 45-50% кредитных портфелей банков). Банкирам предлагают отказаться от кредитования предприятий и людей под залог имущества, и перейти к кредитованию под доверительную собственность.

То есть когда человек возьмет, например, кредит в авто, владельцем авто будет только банк, и оно будет предоставляться водителю в доверительное управление. И только с полным погашением кредита авто станет собственностью заемщика.

Раньше же в таком случае автоматически возникало два совладельца — человек-заемщик и банк-кредитор.

Такой подход не дает возможности заемщику втихаря выводить залоги, перепродавать их на стороне и оставлять банки ни с чем — этим грешили очень многие юридические и физические лица в последние годы. То есть риск банков сводится к минимуму.

Как только заемщик перестает платить, скажем, по ипотечному кредиту, банк может мгновенно выселить его залоговой квартиры, находящейся в доверительном управлении. Ведь человеку не принадлежит это жилье, он им пользуется как квартиросъемщик. Как если бы арендовал квартиру у частных хозяев.

Уже подготовлено два законопроекта, описывающие механизм доверительной собственности. Одним вносятся дополнения в Налоговый Кодекс, а вторым — еще в семь действующих законов.

Экономика Залог Ипотека Кредитования

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