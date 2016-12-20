В рейтинге «Forbes» шесть украинских миллиардеров Шестеро украинских бизнесменов попали в число самых богатых людей мира по версии американского журнала «Forbes».

Это Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, при этом Ахметов – в большом отрыве от остальных соотечественников, пишет facenews.

В 2016 году список миллиардеров перевалил за две тысяч человек – по версии «Forbes», теперь в мире таких 2043 человека.

Ахметов поднялся в рейтинге с 771 на 359 место. За прошлый год его состояние выросло с $2,3 миллиарда до $4,6 миллиарда.

Боголюбов занял 1468 место, так как его благосостояние оценили в $1,4 миллиарда.

Косюк и Жеваго делят 1678 позицию с имуществом на $1,2 миллиарда. Их дела за прошлый год улучшились.

А Коломойский и Пинчук, наоборот, потеряли позиции и сравнялись в богатстве – у них по $1,1 миллиарда. При этом Коломойский опустился в рейтинге с 1367 на 1795 позицию, а Пинчук – с 1476 в прошлом году на 1795 место.

Лидирует в рейтинге самых богатых людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс ($86,8 миллиарда). За год он добавил к своему благосостоянию $11 миллиардов.

В десятке миллиардеров также: Уоррен Баффет, Джэффри Безос, Амансио Ортега, Марк Цукерберг, Карлос Слим, Ларри Эллисон, братья Чарльз и Дэвид Кох, Майкл Блумберг.

Ортега прибавил за год $27 миллиарда, Баффет – $14,5 миллиарда. А Цукерберг обогатился меньше всех из первой десятки – на $4,5 миллиарда.

Список богачей «Forbes» вырос за год на 233 человека (с 1810), при этом 78 человек из него выбыли. Общее состояние миллиардеров выросло до $7,67 триллиона.