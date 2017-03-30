В Украине открыто новое месторождение газа "Укргаздобыча" получила газ из разведочной скважины на Харьковщине.

В Харьковской области нашли новое месторождение газа со значительными запасами.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу ПАО "Укргаздобыча".

"ПАО "Укргаздобыча" получила промышленный объем природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения. Скважина достигла глубины 2,9 тыс. м и вскрыла проектный горизонт", - говорится в сообщении.

По предварительным расчетам, прирост запасов газа на скважине составляет около 200 млн кубометров.

Как отмечается, в результате освоения скважины компания получила промышленный объем 150 тыс. кубометров в сутки.

Ранее на Харьковщине открыли новое нефтяное месторождение. Ресурсы оценивают в 290 тысяч тонн условного топлива.