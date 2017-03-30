Дивиденды теперь облагаются налогом Порошенко подписал закон о налогообложении дивидендов. Нормы закона применимы к налоговым периодам начиная с 1 января 2017.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1989-19, которым исправлена техническая ошибка о дате вступления в силу нормы о налогообложении доходов в виде дивидендов по ставке 9%. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Этот закон направлен на устранение противоречий между Налоговым кодексом и Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" от 23 марта 2017 года № 1989-VIII.

В частности, внесенными изменениями устраняется привязка ставки (9%) налога на доходы физических лиц к принятию закона о Службе финансовых расследований. При этом нормы закона действуют на налоговые периоды, начиная с 1 января 2017 года. Законом предусматривается, что дивиденды, начисленные после 1 января текущего года, будут облагаться ставкой подоходного налога в размере 9%.

До сих пор нормами Налогового кодекса для налогообложения дивидендов предусмотрены 2 ставки НДФЛ: 5% - для дивидендов, которые выплачивает плательщик налога на прибыль; 18% - для дивидендов, которые выплачивают другие налогоплательщики, кроме плательщиков налога на прибыль (в частности, плательщики единого налога, нерезиденты).

Источник: rbc.ua