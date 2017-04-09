Як безвіз вплине на відпустки українців у 2017 році? Українці зможуть без перешкод подорожувати по Європі, адже 6 квітня Європейский парламент проголосував за надання Україні безвізового режиму з країнами ЄС. Та чи зміняться через цю новину туристичні тенденції в країні на весняно-літній сезон 2017?

Експерти ринку стверджують, що відкриття кордонів не значно вплине не туристичний потік до країн ЄС. Прогнозується, що цього року кількість бажаючих виїхати до безвізової Європи збільшиться лише на 10-15%, через кілька основних причин.

По-перше, вартість відпочинку в країнах ЄС залишається непідйомною для багатьох українців. Окрім оформлення нового біометричного паспорту, майбутнім туристам для таких подорожей необхідно враховувати європейский рівень цін на проживання у готелях, харчування, екскурсії та транспорт. Так, загальна вартість відпочинку обійдеться від 400 євро на одного.

По-друге, більшість жителів країни заздалегідь забронювали і продовжують обирати недорогий літній відпочинок в Україні, про це говорить найбільша платформа акцій і розпродажів Скидочник.

Майбутні туристи не планують змінювати звичок, тому обирають бюджетні готелі Одеси, Коблево та Затоки, де ціни стартують від 300-400 грн/добу за номер. А також, шукають ще дешевші варіанти на березі Азовського моря в Бердянську, Кирилівці та на Арабатській стрілці, де середні ціни 150-200 грн/добу за номер на двох.

Відпочинок в Україні, стверджує ресурс, цього року приваблює туристів не лише в загальному низьким рівнем цін, а й знижками до -40% на весь спектр послуг від популярних готелів. Наприклад, зараз можна забронювати номер в готелі на курорті Буковель всього за 300-400 грн/добу, тоді коли в гарячий туристичний сезон ціни тут вдвічі-тричі вищі.

По-третє, традиційно незмінними напрямками для літнього відпочинку українців залишаються Туреччина та Єгипет. Головні туроператори країни продовжують пропонувати гарячі путівки з включеною вартістю перельоту, проживання і харчування по системі «все включено» за 400-500 доларів на двох. Окрім горящих турів попитом почали користуватися тури з ранньою системою бронювання, що також дешевші на 20-30%.

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