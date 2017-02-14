Украина расширяет сотрудничество с Китаем

Сейчас обобщаются результаты работы миссии, формируется окончательный отчет и согласуются позиции протокола ветеринарных требований на экспорт украинской говядины в Китай. Параллельно ведется работа по открытию китайского рынка для украинских мяса птицы, яиц и яичной продукции, об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы
Сегодня 18 отечественных предприятий имеют возможность экспортировать в КНР молоко и молочную продукцию. По словам Председателя Госпотребслужбы Владимира Лапы, также достигнуты определенные результаты по открытию китайского рынка для украинской растениеводческой продукции. Так, уже согласованы протоколы фитосанитарных требований на экспорт кукурузы, сои и ячменя. Ряд товарных позиций сейчас находится в работе — например, сорго, черешня, яблоки, голубика.
Источник: hvylya.net
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