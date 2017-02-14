Украина расширяет сотрудничество с Китаем Недавно закончила работу миссия компетентного органа Китая, которая оценивала в Украине систему госконтроля за безопасностью пищевых продуктов по части производства говядины.

Сейчас обобщаются результаты работы миссии, формируется окончательный отчет и согласуются позиции протокола ветеринарных требований на экспорт украинской говядины в Китай. Параллельно ведется работа по открытию китайского рынка для украинских мяса птицы, яиц и яичной продукции, об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы

Сегодня 18 отечественных предприятий имеют возможность экспортировать в КНР молоко и молочную продукцию. По словам Председателя Госпотребслужбы Владимира Лапы, также достигнуты определенные результаты по открытию китайского рынка для украинской растениеводческой продукции. Так, уже согласованы протоколы фитосанитарных требований на экспорт кукурузы, сои и ячменя. Ряд товарных позиций сейчас находится в работе — например, сорго, черешня, яблоки, голубика.

Источник: hvylya.net