Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:54188

Украина расширяет сотрудничество с Китаем

Недавно закончила работу миссия компетентного органа Китая, которая оценивала в Украине систему госконтроля за безопасностью пищевых продуктов по части производства говядины.

Сейчас обобщаются результаты работы миссии, формируется окончательный отчет и согласуются позиции протокола ветеринарных требований на экспорт украинской говядины в Китай. Параллельно ведется работа по открытию китайского рынка для украинских мяса птицы, яиц и яичной продукции, об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы

Сегодня 18 отечественных предприятий имеют возможность экспортировать в КНР молоко и молочную продукцию. По словам Председателя Госпотребслужбы Владимира Лапы, также достигнуты определенные результаты по открытию китайского рынка для украинской растениеводческой продукции. Так, уже согласованы протоколы фитосанитарных требований на экспорт кукурузы, сои и ячменя. Ряд товарных позиций сейчас находится в работе — например, сорго, черешня, яблоки, голубика.

Источник: hvylya.net

Экономика Говядина Китай Молоко Экспорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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