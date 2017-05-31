Бизнес

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 09:00130

У Сумского регионального сервисного центра "Эльф" 20-й юбилей

Известная в Сумах фирма, занимающаяся гарантийным и сервисным обслуживанием бытовой техники и электроники, отмечает 20 лет со дня основания предприятия.

Поздравляем Региональный Сервисный Центр «Эльф»

и его директора – Гриценко Эдуарда Анатолиевича

с юбилеем – 20-летием cо дня основания предприятия!

Юбилей – значительная дата,

Фирмы день рождения 20-ый!

Директора и целый коллектив

Поздравить от души хотим!

От дня создания на протяженье лет

Вы развивались и росли уверенно,

В Сумах вам равных просто нет

В ремонте техники – и это без сомнения!

Успехов больших, перспектив и идей

И в коллективе достойных людей,

Партнеров надежных и прибыли роста,

Мечты чтоб сбывались легко, быстро, просто!

Клиентов довольных и новых побед

Трудитесь, творите еще много лет!

Фото
Общество
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.