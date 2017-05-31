У Сумского регионального сервисного центра "Эльф" 20-й юбилей

Поздравляем Региональный Сервисный Центр «Эльф»
и его директора – Гриценко Эдуарда Анатолиевича
с юбилеем – 20-летием cо дня основания предприятия!
Юбилей – значительная дата,
Фирмы день рождения 20-ый!
Директора и целый коллектив
Поздравить от души хотим!
От дня создания на протяженье лет
Вы развивались и росли уверенно,
В Сумах вам равных просто нет
В ремонте техники – и это без сомнения!
Успехов больших, перспектив и идей
И в коллективе достойных людей,
Партнеров надежных и прибыли роста,
Мечты чтоб сбывались легко, быстро, просто!
Клиентов довольных и новых побед
Трудитесь, творите еще много лет!