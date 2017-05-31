У Сумского регионального сервисного центра "Эльф" 20-й юбилей Известная в Сумах фирма, занимающаяся гарантийным и сервисным обслуживанием бытовой техники и электроники, отмечает 20 лет со дня основания предприятия.

Поздравляем Региональный Сервисный Центр «Эльф»

и его директора – Гриценко Эдуарда Анатолиевича

с юбилеем – 20-летием cо дня основания предприятия!

Юбилей – значительная дата,

Фирмы день рождения 20-ый!

Директора и целый коллектив

Поздравить от души хотим!

От дня создания на протяженье лет

Вы развивались и росли уверенно,

В Сумах вам равных просто нет

В ремонте техники – и это без сомнения!

Успехов больших, перспектив и идей

И в коллективе достойных людей,

Партнеров надежных и прибыли роста,

Мечты чтоб сбывались легко, быстро, просто!

Клиентов довольных и новых побед

Трудитесь, творите еще много лет!