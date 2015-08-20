Бизнес

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:58110

Украина опустилась в мировом экономическом рейтинге

Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал рейтинг самых конкурентноспособных экономик за 2017 год.

Украина заняла в рейтинге 60 место, опустившись на одну позицию. В 2016 Украина занимала 59 строчку. В этом году на 59 позиции оказалась Хорватия, а на 61 – Бразилия.

На первом месте рейтинга оказался специальный административный район Китая Гонконг. На втором месте оказалась Швейцария, а замыкает тройку лидеров Сингапур.

Дальше идут США, Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция.

Замыкают первую десятку Арабские эмираты.

Россия заняла в рейтинге 46 место.

Каждое государство в исследовании оценивается на основе анализа 333 критериев по четырём основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны:

1. Состояние экономики.

2. Эффективность правительства.

3. Состояние деловой среды.

4. Состояние инфраструктуры.

Рейтинг рассчитан по методике европейского Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD), который базируется в Лозанне (Швейцария). Результаты исследования опубликованы на сайте института. 

Источник: finance.ua

Экономика Конкурентноспособность Экономика
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