Украина опустилась в мировом экономическом рейтинге

Украина заняла в рейтинге 60 место, опустившись на одну позицию. В 2016 Украина занимала 59 строчку. В этом году на 59 позиции оказалась Хорватия, а на 61 – Бразилия.
На первом месте рейтинга оказался специальный административный район Китая Гонконг. На втором месте оказалась Швейцария, а замыкает тройку лидеров Сингапур.
Дальше идут США, Нидерланды, Ирландия, Дания, Люксембург, Швеция.
Замыкают первую десятку Арабские эмираты.
Россия заняла в рейтинге 46 место.
Каждое государство в исследовании оценивается на основе анализа 333 критериев по четырём основным показателям ключевых аспектов экономической жизни страны:
1. Состояние экономики.
2. Эффективность правительства.
3. Состояние деловой среды.
4. Состояние инфраструктуры.
Рейтинг рассчитан по методике европейского Института менеджмента (Institute of Management Development, IMD), который базируется в Лозанне (Швейцария). Результаты исследования опубликованы на сайте института.
Источник: finance.ua
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