Сумы на пороге сезона дождей - основные тенденции осеннего шопинга Смена сезона внесла коррективы в покупательские тренды в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования поисковых запросов жителей Сумщины в сети за последние недели августа.

Существенно изменились запросы в сфере туризма. В то время, как часть жителей региона продолжает интересоваться отдыхом у моря на бархатный сезон 2017 и выбирать традиционные направления, другая – начинает бронировать отели на горнолыжных курортах или искать экзотические туры на зиму.

Так, на протяжении лета, лидирующие позиции занимали поиски вариантов размещения в Одессе, Затоке, Коблево и Бердянске, а также горящих путевок в Турцию и Египет. Сегодня, жители страны начали больше интересоваться поездками в Карпаты и Львов, а также автобусными турами в Чехию, Шри Ланку или Доминикану. Кроме этого, растет популярность загородного отдыха в SPA-центрах или релакс-парках, которые чаще всего бронируются на выходные.

Изменились также потребительские тренды. Жители Сум и области начали активную подготовку к осени и новому учебному году, а поэтому активно ищут в сети одежду для школы или офиса, канцелярию, электронику, а также сезонные вещи и обувь. На летних распродажах от интернет-магазинов, жители страны покупают джинсы, ищут скидки на мужские рубашки, кроссовки, свитера и платья.

Как утверждает платформа акционных предложений Скидочник, скидки на сезонную одежду продляться до конца августа – до появления на прилавках магазинов моделей из новых коллекций. Поэтому, именно сейчас есть возможность обновить гардероб выгодно для своего бюджета.

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