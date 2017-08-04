Сигареты существенно подорожают – до 90 грн за пачку Министерство финансов планирует привести ставки акцизов к европейскому уровню.

Министерство финансов Украины опубликовало законопроект, которым предлагает постепенно повысить ставку акциза на сигареты до минимального европейского уровня, пишет UBR.ua. Вместо нынешних 21 евро за 1000 штук, табачники к 2025 году должны будут уплатить за каждую тысячу сигарет 90 евро.

Изменения планируется внести в действующий Налоговый кодекс.

Ставка акцизного сбора будет повышаться постепенно. В 2018 году ее увеличат на прогнозный показатель индекса потребительских цен (8,1%) и дополнительно на 20%. Затем каждый год акциз будут повышать на 20%. К 2025 году он выйдет на европейский уровень 90 евро.

По подсчетам экспертов, такой уровень налоговых отчислений приведет к существенному подорожанию сигарет в Украине. Цена пачки самых дешевых табачных изделий к 2025 году составит 80-90 грн.

"При ставке 90 евро на 1000 штук (нынешний минимальный акциз в ЕС), цена пачки составит примерно 4 евро. А повышение акциза в следующем году на 29% увеличит цену пачки примерно на 7 грн", - рассказала UBR.ua эксперт украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Оксана Тотовицкая.

В настоящий момент минимальный акциз для сигарет установлен на уровне 21 евро за тысячу штук.