Масло по вкусу ® Какое масло предпочесть для конкретного автомобиля? Какое масло наилучшим образом для него подойдет? Разобраться в этих вопросах мы постараемся на примере ассортимента моторных масел LIQUI MOLY.

Сегодня в линейке практически каждого серьезного производителя моторных масел может быть представлено до нескольких десятков всевозможных продуктов. Как сориентироваться в этом многообразии? Какое масло предпочесть для конкретного автомобиля? Какое масло наилучшим образом для него подойдет? Ведь, даже несмотря на достаточно жесткую систему допусков и спецификаций, выбор все равно может оставаться довольно-таки широким.

Разобраться в этих вопросах мы постараемся на примере ассортимента моторных масел LIQUI MOLY.

Ассортиментное богатство рынка моторных масел во многом связано с очень непостоянными и переменчивыми условиями работы двигателя — от холодных зимних пусков до жаркого лета и городских пробок. Поэтому главное правило в процессе выбора — это четкое осознание того, где и как будет эксплуатироваться конкретный автомобиль. Исходя из него и следует отдавать предпочтение тому или иному продукту.

Рекомендуется взять на вооружение еще одно правило, давно известное, и очень справедливое: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Действительно, стоит ли лишний раз повторять, насколько важным узлом является двигатель автомобиля и какими неприятностями может грозить его повреждение вследствие использования неподходящих или низкосортных моторных масел.

Следовательно, при выборе в первую очередь всегда стоит обращать внимание на синтетические масла, потому что это продукты с серьезным запасом свойств, продукты, которые меньше подвержены негативному воздействию различных условий эксплуатации.

В ассортименте LIQUI MOLY это линейка Synthoil. Да, это дорого, но плюс данных продуктов в том, что при морозах ниже –25 оС эти масла будут продолжать отлично работать. Многие автопроизводители при таких температурах на маслах 5W-30 (-40) не запрещают напрямую, но не рекомендуют эксплуатацию автотехники. Причина понятна: неизвестно, как поведет себя мотор, риск возникновения неисправности слишком велик. Значит, при прочих равных, если масло в машине не меняется один раз в сезон, а применяется круглогодично, лучше использовать именно синтетическую «нулевку» и потом зимой не задумываться о температуре окружающего воздуха.

Следует подчеркнуть важнейшие особенности синтетических масел — непревзойденные их низкотемпературные свойства и повышенную окислительную стабильность. Практически все синтетики «нулевки» имеют лучший запас текучести. Кроме того, ПАО-синтетика всегда имеет лучшую температурную стойкость к режимам повышенных температур. В тех случаях, когда существует высокий риск перегрева, предпочтительнее использовать, опять же, полностью синтетические масла Synthoil. Их применение продлит жизнь двигателя и обеспечит многолетнее сохранение всех его характеристик.

Альтернативный вариант долголетия — линейка продуктов Molygen New Generation, новейшее поколение антифрикционных моторных масел на основе инновационной технологии Molecular Friction Control. Фирменный антифрикционный пакет присадок Molygen создаст надежную дополнительную защиту, особенно при повышенных нагрузках.

Следующая категория, на которую стоит обратить внимание,— это универсальные масла линейки Leichtlauf. Это продукты на основе базовых масел, полученных по технологии гидрокрекингового синтеза. При эксплуатации автомобиля в условиях умеренных нагрузок и мягкого климата эти продукты по своим свойствам максимально приближаются к полностью синтетическим, но при этом доступнее по цене.

При ограниченном бюджете подойдут масла линейки Optimal. Входящие в нее продукты адаптированы для отечественного парка автомобилей и условий их эксплуатации: климата, качества топлива, требований производителей, сложившегося уровня рыночных цен на масла.

Особняком в ассортименте стоят линейки специальных масел Special Tec и Top Tec. Чаще всего именно эти продукты требуют автомобили, не оставляющие вопрос выбора на усмотрение владельца. Все масла из этих линеек создаются под те или иные специфические требования производителей автомобилей.

Продукты из линейки Special Tec предназначены для самых современных автомобилей с достаточно «лояльными» системами выхлопа, не накладывающими жестких ограничений на такие параметры масла, как содержание серы, фосфора и показатель сульфатной зольности.

Масла Top Tec со специальными допусками производителей, удовлетворяющие экологическим требованиям в рамках классов Low-SAPS и Mid-SAPS,— продукты очень узкоспециализированные. Несмотря на то что формально они могут подойти к тому или иному автомобилю, применять их надо с осторожностью, поскольку существует нюанс, связанный с качеством нашего топлива.

Кстати, об экономии бензина. Для этих целей уместнее выбирать масла с лучшей прокачиваемостью. Мы, как минимум, снижаем потери с ней связанные. Второй вариант — масла, обогащенные антифрикционными присадками. Третий — если автомобиль допускает использование и классических, и энергосберегающих масел, как, скажем, модели корейских марок, то предпочтительнее будут последние. За счет сниженной вязкости в зоне поршневых колец такие масла будут экономить дополнительно 1,0–1,5 % топлива.

Но при этом мы должны понимать, какова расплата за эту экономию. Сниженная вязкость — это больший риск получить разрыв масляной пленки. Да, с одной стороны, мотор крутится бодрее и топлива потребляет меньше, но в экстремальных условиях он может начать изнашиваться быстрее. Соответственно, если есть уверенность в том, что никаких нештатных ситуаций при эксплуатации автомобиля не возникнет, эти масла можно смело использовать. Но, если условия движения машины сопряжены с частыми перегревами мотора в пробке, если транспортное средство эксплуатируется с повышенными нагрузками или в южных регионах, лучше избрать масла, более стойкие к высоким температурам. Хотя они будут слабее в экономии топлива, если не модифицированы дополнительными присадками.

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