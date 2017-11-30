Бизнес

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Вчера 15:25257

Нетканые материалы от сумского производителя - экологично и безопасно

Современные технологии позволяют очень широко использовать нетканные материалы в разных сферах деятельности. Утеплители для одежды, наполнители для текстиля, игрушек, фильтровальные и строительные материалы – это далеко не весь перечень.

Нетканные материалы изготавливаются из тонких, легких полиэфирных волокон отечественных или зарубежных производителей. Эти синтетические нити тонкие, гигроскопичные, позволяющие создавать разнообразные утеплители нового поколения. 

Ведущим производителем нетканный полотен в Сумской области является ТК «Чарівна ніч». Это производственная компания, которая занимается изготовлением нетканных материалов разных составов и плотностей, пошивом товаров лёгкой промышленности (натуральные, синтетические  одеяла, подушки, топперы, наматрасники, разнообразное постельное белье).

В ассортимент ТК «Чарівна ніч» входит как силиконизированный, так и швейный синтепон, шерстепон, конопон, наполнители - синтепух, тюфячная вата. Ширина производимых нетканных полотен от 1,5 м до 2,2 м, плотность от 100 г/м2 до 550 г/м2. В своем производстве компания использует безопасные, нетоксичные, высококачественные волокна, что позволяет синтепону быть мягким (независимо от периода использования), гиппоаллергенным, экологично чистым, а самое главное - безопасным (потому что изготовлен без применения клея). Своим клиентам здесь всегда предлагают оптимальное соотношение цена - качество. Наполнители ТК «Чарівна ніч» великолепно держат первоначальную форму, почти не дают усадку, выдерживают машинную стирку и глажку утюгом.

Специалисты компании предложат вам не только товар, но и проконсультируют по подбору смесок волокна в зависимости от типа производимой продукции, технологического процесса. Высокая скорость производства позволит получить ваш индивидуальный заказ в сжатые сроки.

Предприятие постоянно развивается, расширяет ассортимент предоставляемых товаров. Сейчас открыли отдел детских товаров: комплекты на виписку, одеяла, подушки, простыни, комплекты постельного белья.

Современные метериалы ТК «Чарівна ніч» наиболее преспективны для применения в качестве утеплителей одежды благодаря их невысокой стоимости, широкому диапазону технических параметров и високим эксплуатационным характеристикам.

ТК «Чарівна ніч» - сохраним тепло в любою погоду!

С ассортиментом магазина и ценами (розничными и оптовыми) можно ознакомиться на сайте  http://charivna-nich.com.ua 

Адрес магазина ТМ «Чарівна ніч»: г. Сумы, пр-кт Курский, 147 (камвольная фабрика)

график работы: пн-пт с 8.00 до 17.00

контактные телефоны 066-690-61-15, 097-447-93-88, 093-212-77-21

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Кино Космос
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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