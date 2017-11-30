Нетканые материалы от сумского производителя - экологично и безопасно

Нетканные материалы изготавливаются из тонких, легких полиэфирных волокон отечественных или зарубежных производителей. Эти синтетические нити тонкие, гигроскопичные, позволяющие создавать разнообразные утеплители нового поколения.
Ведущим производителем нетканный полотен в Сумской области является ТК «Чарівна ніч». Это производственная компания, которая занимается изготовлением нетканных материалов разных составов и плотностей, пошивом товаров лёгкой промышленности (натуральные, синтетические одеяла, подушки, топперы, наматрасники, разнообразное постельное белье).
В ассортимент ТК «Чарівна ніч» входит как силиконизированный, так и швейный синтепон, шерстепон, конопон, наполнители - синтепух, тюфячная вата. Ширина производимых нетканных полотен от 1,5 м до 2,2 м, плотность от 100 г/м2 до 550 г/м2. В своем производстве компания использует безопасные, нетоксичные, высококачественные волокна, что позволяет синтепону быть мягким (независимо от периода использования), гиппоаллергенным, экологично чистым, а самое главное - безопасным (потому что изготовлен без применения клея). Своим клиентам здесь всегда предлагают оптимальное соотношение цена - качество. Наполнители ТК «Чарівна ніч» великолепно держат первоначальную форму, почти не дают усадку, выдерживают машинную стирку и глажку утюгом.
Специалисты компании предложат вам не только товар, но и проконсультируют по подбору смесок волокна в зависимости от типа производимой продукции, технологического процесса. Высокая скорость производства позволит получить ваш индивидуальный заказ в сжатые сроки.
Предприятие постоянно развивается, расширяет ассортимент предоставляемых товаров. Сейчас открыли отдел детских товаров: комплекты на виписку, одеяла, подушки, простыни, комплекты постельного белья.
Современные метериалы ТК «Чарівна ніч» наиболее преспективны для применения в качестве утеплителей одежды благодаря их невысокой стоимости, широкому диапазону технических параметров и високим эксплуатационным характеристикам.
ТК «Чарівна ніч» - сохраним тепло в любою погоду!
С ассортиментом магазина и ценами (розничными и оптовыми) можно ознакомиться на сайте http://charivna-nich.com.ua
Адрес магазина ТМ «Чарівна ніч»: г. Сумы, пр-кт Курский, 147 (камвольная фабрика)
график работы: пн-пт с 8.00 до 17.00
контактные телефоны 066-690-61-15, 097-447-93-88, 093-212-77-21
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