В Украине расширили перечень разрешенных профессий для женщин Министерство здравоохранения отменило приказ №256, устанавливающий перечень из 450 запрещенных для женщин профессий.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Ирина Суслова.

"Напомню, что приказ №256 устанавливал перечень из 450 профессий, запрещенных для женщин. Фактически он отнимал у них свободу выбора и ставил их в неравное положение в отношении мужчин", - написала она.

По словам Сусловой, отмена приказа должен стать первым шагом на пути к недискриминации женщин в трудовых отношениях: "Дальше – создание безопасных условий труда для всех людей, независимо от пола, борьба с гендерной сегрегацией при трудоустройстве и искоренения сексизма на работе".

"Искренне благодарю и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун за понимание и поддержку нашей инициативы! Благодарна всем людям – управленцам, общественным активистам, политикам, которые приближали победу! Это один из лучших предновогодних подарков, которые были в моей жизни!", - добавила парламентарий.

Как напоминает Центр информации о правах человека, согласно приказу № 256 женщинам были запрещены более 450 видов деятельности, что грубо нарушало право женщин на работу, на равенство с мужчинами в трудовой сфере, на недискриминацию.

В частности, женщинам Украины было запрещено работать в целом ряде важных отраслей, таких, как подземные работы, вождение некоторых видов грузового и пассажирского транспорта, работа в машинном отделении корабля, ряд строительных специальностей. Среди этих 450 есть много таких, в которых женщины очень заинтересованы. Это, в частности, хорошо оплачиваемые профессии машиниста метро, моториста на корабле, водителя автобуса дальнего следования. Подобные запреты действуют во многих бывших советских республиках (в Беларуси, России, Армении, Грузии, республиках Центральной Азии), это дискриминационное наследие советского прошлого, мешающее профессиональной реализации миллионов женщин.

Источник: Контракты