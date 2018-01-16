Высококачественный брус для дома – гарантия долговечности и надежности Брус клееный и цельный, строганный и нестроганный, доска, рейка и другие деревянные стройматериалы экологически безопасные, долговечные и прочные. В чем их отличие, почему сегодня они особенно популярны в Украине, и где их выгоднее всего купить.

В современном строительстве все большую популярность набирают пиломатериалы. Их высокая востребованность объясняется стремлением украинцев к натуральным материалам, доступности, приемлемой стоимости и долговечности.

Однако все это так только лишь, когда речь идет о высококачественных досках, рейках и брусьях, изготовленных с соблюдением всех норм и правил. Чаще всего в Украине брус производят из сосны, запах и выделяющей полезные для здоровья фитонциды.

Различия деревянных изделий

Пиломатериалы различаются по методу производства и размерам. Выделяют рейку, доску и брусок:

• высушенный и свежеспиленный; • клееный и цельный; • строганный и нестроганный.

Цельный брус получают при обработке бревен, его размеры и качество зависят от характеристик используемого леса. Такие изделия не исключают сучки и кривизну поверхности. А вот для клееного бруса используются лучшие части древесины.

Их выбирают среди всех заготовок, полученных после распила бревен, обрабатывают, склеивают экологичным водостойким клеем и помещают под пресс, чтобы достичь высокой прочности и качества.

Нестроганные брусья применяют, как черновой материал. Так как он не имеет финишной обработки, то и стоимость имеет значительно более низкую. Готовые пиломатериалы высушивают до влажности до 15 %, благодаря чему при эксплуатации они не деформируются от влияния окружающей среды.

Свежеспиленные брусья стоят значительно дешевле, чем высушенные, но их нужно сушить самостоятельно, иначе они растрескаются или покрутятся во время эксплуатации готового изделия. Рейками называются узкие пиломатериалы, а досками – плоские до 3 см.

Готовые пиломатериалы по размерам могут достигать длины 450 см, а в сечении быть от 4х2 до 10х10 и 3х20 см. Они востребованы для возведения и отделки коттеджей, как стены, полы, стропила и балки кровли, а также в мебельном производстве.

Выгодно купить пиломатериалы

Приобрести деревянный брус и другие пиломатериалы в Киеве по доступным ценам вы можете в компании «УкрЭкоЛес» со складов-магазинов, а по всей Украине - через ее сайт.

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