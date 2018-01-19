Преимущества ПВХ-мембраны для кровли Сегодня для гидроизоляции кровель самым популярным полимерным материалом являются мембраны для кровли. Они стойкие к ультрафиолету, воде, дождю и снегу, химвоздействиям и плесневым грибкам, а также характеризуются массой других достоинств.

Характеристики кровельной мембраны

Трехслойный высокопрочный материал мембраны состоит из гибкого поливинилхлорида, усиленного разными присадками, обеспечивающими ему устойчивость к перепадам температур, жаре и морозу.

Верхний слой мембраны имеет рельефную текстуру и бывает всевозможный расцветок, а нижний всегда черного цвета, между ними располагается полиэстеровая прочная армопрослойка. Материал настолько прочен, что 30 м2 одного слоя мембраны заменяют 6 – 7 рулонов еврорубероида.

Материал имеем высокие технические характеристики. Он пожаробезопасен (горючесть Г2 и Г1). Его предел прочности на разрыв свыше 10 МПа, а на растяжение 1100 Н (тесты проводились на полоске в 5 см с удлинением меньше 15%). Эластичность больше 200%, а гибкость сохраняется даже при суровых морозах.

Для крыш применяется мембрана для кровли толщиной 1,2 – 1,5 мм. Ее малый вес дает незначительную нагрузку на строение, поэтому данный гидроизоляционный материал рекомендуется для частных домов и других быстровозводимых зданий.

Достоинства мембраны для кровли

Долговечность. Срок службы может достигать до 30 лет. Быстрый (примерно 500м2 в смену) и безопасный монтаж (сварка выполняется горячим воздухом без открытого огня или клином). Стойкость к различного рода механическим повреждениям. Можно монтировать круглый год. Огромный выбор текстур и оттенков на любой вкус. Подходит для кровель любой конфигурации: больших и плоских, скатных, конических, куполообразных и других нестандартных форм многоэтажных и частных домов. Устойчивость к любым температурам от -50 до +100°С. Низкая стоимость. Эстетичность. Благодаря гибкости, мембраны используются больших размеров, а швы на них очень аккуратные, поэтому получаются отличные ровные плоскости. Такого результата сложно достичь при использовании других кровельных материалов. Высокая ремонтоспособность. Если необходим ремонт мембраны, на поврежденных местах навариваются заплатки за несколько минут при любой температуре воздуха.

Европейские мембраны для кровли безопасны, просты и доступны. Более подробно узнать о них, проконсультироваться по выбору и приобрести вы можете у специалистов и в специализированных торговых организациях.



®