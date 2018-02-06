Бизнес

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 20:10104

Экзотический экспорт Украины: лягушки, устрицы, клещи и улитки

Товарооборот между Украиной и Евросоюзом, а также Россией, продолжает расти. Интересно, что экспорт экзотических моллюсков и насекомых набирает обороты.

Украинский экспорт в Евросоюз и Россию, по данным Госстата за 2017 год, продолжает расти. В страны ЕС агроэкспорт из Украины вырос на 27 процентов или 1,2 миллиарда евро.

Россия оказалась крупнейшим торговым партнером Украины по итогам прошлого года - объем экспорта составил 3,9 миллиарда долларов, что на 109 процентов больше, чем годом ранее. 

Среди экспортной продукции оказались необычные для украинского производителя позиции - улитки, устрицы и даже клещи. 

Улитки

В Украине разведением виноградных улиток  занимается десять крупных компаний и несколько десятков мелких фермеров. Это относительно новый бизнес для украинских предпринимателей. Производители экспортируют до 90 процентов своей продукции.  

В 2017 году в страны Евросоюза из Украины вывезли 415 тонн виноградных улиток. Фермерам они принесли 360 тысяч долларов.

За границу продают живую охлажденную улитку, в Украине - переработанную и замороженную. Килограмм французских улиток стоит около 2,6 тысячи гривен, а в Украине - 700 гривен.

Сначала украинских улиток везут в Литву, Румынию и Польшу, там перерабатывают в полуфабрикат, замораживают и везут уже на рынки Западной Европы - Францию, Италию, Испанию и Германию.

Пчелы, клещи и пауки

В прошлом году в Европу украинские предприятия экспортировали 73 тонны украинских пчел, пауков и мотыля, принеся 307 тысяч долларов.

Кроме того, в Россию из Украины отправили 140 тонн пчел. А также клещей на 653 тысячи долларов, которые призваны защитить российский урожай.

Украинских пчел также планирует закупить Канада, поскольку в Северной Америке сокращается популяция этого полезного насекомого.

Также среди необычного экспорта 110 пауков-птицеедов и 120 тарантулов, которые принесли четыре тысячи долларов.

Лягушки, устрицы и черная икра

В 70-е годы прошлого века в Украине был довольно развит земноводный промысел. В промышленных масштабах лягушку выращивали в Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях и сбывали в основном во Францию - туда отправлялось около 80 тонн продукции.

После распада СССР экспорт прекратился, однако сейчас украинские аграрии пытаются наладить зарубежные поставки.

Сертификат для поставок лягушачьих лапок в Евросоюз есть у пяти компаний. Они поставляют около 100 тонн. Стоимость лягушачьих лапок в Украине составляет 200-650 гривен за килограмм, в ЕС - 10-15 евро. 

Также Украина поставляет в Европу устрицы, рапаны и мидии. За 2017 года, по данным Госстата, в ЕС экспортировали почти 348 тонн моллюсков, которые принесли 365 тысяч долларов.

В Украине промышленный вылов исчезающего осетра запрещен c 2001 года. Но рыбу можно выращивать на специальных фермах. Таким бизнесом в Украине занимаются около 20 хозяйств, но экспортируют пищевую черную икру всего две компании.

Отдельных данных по икре нет, однако эксперты говорят, что поставки не превышают 200 килограммов в год. В Украине черная икра украинского осетра стоит 2,5 тысячи гривен, в ЕС украинскую икру закупают в среднем по 600-800 долларов за килограмм. 

Источник: "Корреспондент"

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