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Как правильно выбрать автоматику для гаражных ворот Wisniowski в Киеве и как её использовать, расскажет vorota24.com.ua ®

Гаражные ворота с автоматикой - это комфортный и легкий вариант для любого автомобилиста.

Гаражные ворота с автоматикой - это комфортный и легкий вариант для любого автомобилиста. Во-первых, приводы экономят ваше время и силы на открытие ворот, во-вторых, они служат дополнительной защитой на страже вашего автомобиля от взлома, а в-третьих, они оптимизируют сам процесс работы воротной системы. Это означает, что при автоматизации, минимизируются случаи случайного падения полотна или неосторожного пользования. Процесс становится плавным и безопасным, продлевая срок к эксплуатации в несколько раз. А что на счет безопасности со стороны электроприводов? 

Безопасная автоматика для ворот на гараж Вишневски

Все известные производители предлагают базовые и дополнительные системы безопасности:

• Фотоэлементы – они фиксируют любую преграду, которая будет находиться на пути движения полотна ворот.

• Специальная лампа – когда ворота будут двигаться, то лампа загорается, оповещая об этом всех окружающих.

• Пульт управления – с его помощью можно управлять воротами на расстоянии. Можно позволить себе даже не выходить из автомобиля.

• Выключатель – специально может заблокировать ворота, когда их попытаются взломать.

• Разблокировка – аварийная система представляет собой специальный трос. С его помощью воротам можно будет открыть в ручном режиме в том случае, когда вдруг отключится электропитание.

Самые главные факты про автоматические ворота на гараж и не только

Все эти элементы безопасности можно установить не только на гаражных, но и на въездных воротах. Кроме этого предлагаются шлагбаумы для автоматизации проезда и автоматические блокираторы для защиты особо важных объектов - банков, офисов, посольств и других.

Стоимость электродвигателей Nice, Came и Faac

Мы предлагаем именно фирменные итальянские приводы не только потому, что они известны, но и ввиду их высоких показателей интенсивности и способность бесперебойно работать в умеренном климате Украины.

Просчет стоимости происходит индивидуально. Для начала наш менеджер задаст несколько уточняющих вопросов. Конечная цена на автоматику зависит от частоты использования ворот, из размера и веса.

Мы ответим на те вопросы про автоматические ворота, на которые мало кто отвечает:

1. Чем может грозить то, что пульт и сам двигатель были куплены у разных производителей?

Это зависит от качества одного и второго механизма. Существуют универсальные приемники, которые передают сигнал для многих поводов. Но некачественный или «не родной» приемник могут увеличить риск взлома и перехвата вашего сигнала.

2. Как открыть гараж в случае отключения питания?

Для этого существует выключатель, который разработан именно для этого. С его помощью вы сможете перейти к ручному режиму и поднять створку вручную.

3. Можно настроить управление несколькими воротами одновременно с одного пульта?

Да, существуют многоканальные пульты, но такой вариант возможен только при том условии, если установлены системы от одного производителя.

Как заказать электрические ворота на двигателе в Киеве?

Наша компания имеет в своем арсенале огромный ассортимент автоматики для ворот любого типа - линейная, потолочная, рычажная, для уличных, гаражных и промышленных ворот различных размеров. Ждем вас в салоне ворот «ВОРОТА 24» Киев ежедневно! Огромный и многолетний опыт нашей компании позволит вам установить на ворота Вишневски в гараж только качественную автоматику с гарантией на три года. При необходимости мы можем самостоятельно произвести установку привода на ваши ворота.


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