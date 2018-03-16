Банкноты номиналом от одной до десяти гривен печатать больше не будут. Параллельно с этим Нацбанк изымает из оборота и монеты достоинством от одной до двадцати пяти копеек.

Монеты в десять и пятьдесят копеек в обороте все-таки оставят. А вместо мелких бумажных купюр отчеканят новые монеты в одну, две, пять и десять гривен. Монеты хоть в производстве и дороже, но служат гораздо дольше. Поэтому от такой замены – сплошная экономия, говорят в НБУ. Если конечно экономический эффект не съест инфляция.

Округлять цены придется. В Нацбанке даже разработали специальные рекомендации. Если сумма оканчивается цифрой до четырех копеек, вам повезло: округлять будут в сторону уменьшения. А вот окончания от пяти до девяти копеек округлять можно и в сторону увеличения.

С недостатком разменных монет уже давно столкнулись в одной из крупнейших торговых сетей страны. Год назад решили, будут округлять, но всегда в пользу покупателя.

Это сработало и скандалов из-за мелочи действительно поубавилось, уверяют представители торговой сети. Финансисты говорят, округление цен на инфляцию не повлияет. Но для люди с самым скромным достатком его ощутят

Тем временем в Нацбанке планируют выпуск купюры в тысячу гривен. Правда много печатать не станут, опасаются, что расчетов черным налом станет гораздо больше.

Источник: segodnya.ua