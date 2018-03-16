Цифровое телевидение и интернет от провайдера IPnet.ua Услуги для киевлян: цифровое телевидение и Интернет крупного столичного оператора - компании IPnet. Преимущества и возможности провайдера.

О компании

IPnet работает на киевском телекоммуникационном рынке уже 17 лет. За это время она стала передовым оператором. Если необходимо подключить в Киеве интернет или провести цифровое IPTV телевидение – лучшего варианта не найти!

Можно заказать эти услуги как по отдельности, так и вместе, и получить пакет «2 в 1» на выгодных условиях. В пакет входит интернет с огромной скоростью (до 1 Гбит/с!) и более 175 цифровых каналов ТВ с четким качеством изображения и звучания, в том числе Full HD.

Среди тщательно подобранных каналов: лучшие зарубежные, спортивные, а также пакеты: HD, VIP, Максимум Кино и National Geographic. Их можно смотреть на SMART телевизорах (Samsung и LG), ТВ приставкой STB и компьютерном мониторе без спецустройств.

Преимущества провайдера IPnet

Клиенты предпочитают сотрудничать с компанией IPnet.ua, потому что она заботится о каждом заказчике, устанавливает инновационное оборудование и обеспечивает высокое качество услуг. К главным достоинствам оператора относятся:

• Надежность . IPnet работает в Киеве с 2001 года, за это время ее многочисленные частные абоненты и бизнес-партнеры убедились в надежности и прогрессивности компании. В 2016 году она даже завоевала награду лучшего Интернет-провайдера (с сегменте средний бизнес). IPnet постоянно растет и развивается, усовершенствует сети и расширяет покрытие, предлагает новые услуги и акции; • Стабильность. Стабильное функционирование сетей компании обеспечивают инвестиции в высокотехнологичное оснащение и грамотные системы внешних каналов. IPnet сотрудничает с мировыми операторами магистралей, на 100% регистрирует внешние каналы, поэтому их общая пропускная способность больше 50 Гбит/с;

• Отличное покрытие. Компания поставляет клиентам бесперебойный высокоскоростной интернет на Оболони, Троещине, Дарнице, Десне, в Харьковском и Печерском районах. А это сеть протяженностью свыше 600 км объединяет 1555 зданий, в которых более 300 000 квартир и офисов и 50 000 клиентов (с юрлицами); • Уникальный сервис. Абоненты IPnet получают круглосуточную техподдержку, простую панель руководства своим счетом, гибкую систему оплаты и возможность воспользоваться дополнительными услугами;

• Выгодность. Компания ведет лояльную ценовую политику, предлагая клиентам акции и скидки 10–50 %. Чем дольше киевляне остаются абонентами IPnet, тем больше бонусов, которые можно использовать для получения подарков или услуг.

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