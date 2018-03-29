Масла и химия для мотоциклов Владельцам мотоциклов стоит знать, что для их транспортного средства необходимо приобретать специальные масла, антифризы, тормозную жидкость и другую химию, адаптированные для мототранспорта.

Мотоциклы имеют несколько особенностей. Их двигатели практически со старта работают на полную мощность. Их отличием от моторов автомобилей является и функционирование с более высокими оборотами и температурой. Мокрое сцепление мотороллеров тоже влияет на показатели масел и иной химии.

Моторные масла

Для мотодвигателей и разных узлов, например, иногда коробки передач, этого мототранспорта требуются особые масла, а именно:

• для двух- и четырехтактных моторов; • для трансмиссий; • для цепей; • для подвески.

Оно может быть минеральным, синтетическим и полусинтетическим, в емкостях по 0.5 – 5 литров. Самая востребованная марка Motul.

Антифризы

Охлаждающие жидкости для двигателей ядовиты, поэтому их обычно выпускают яркого цвета. Оттенок зависит от состава антифриза. Если используется этиленгликоль с неорганическими присадками жидкость получается зеленой, а вот органические добавки сделают ее красной.

Пропиленгликолевые антифризы желтые. Лучше всего, выбрав охлаждающую жидкость для своего мототранспорта, не менять ни марку, ни производителя. Это обусловлено отсутствием классификации антифризов в определенных странах.

Это приводит к тому, что при эксперименте вы приобретете подделку или жидкость, не подходящую по свойствам для вашей модели мотоцикла. Поэтому стоит их покупать в специализирующихся на мототехнике магазинах с хорошей репутацией, таких как, например, Motokvartal. Среди наиболее популярных антифризы марок ASTM и SAE (Америка) и JIS (Япония).

Тормозные жидкости

Все производители напоминают: тормозную жидкость нужно обязательно менять каждые два года. При этом необходимо учитывать такие параметры, как температура закипания, смазывающие и антикоррозийные качества, стабильность вязкости и нейтральность к резине.

Самая востребованная торговая марка тормозных жидкостей DOT (Америка). Она маркируется от 1 до 5, при этом жидкость с индексом 5 ни в коем случае не смешивают с остальными, так как она содержит силикон.

Товары для мотоциклов в интернет-магазине Motokvartal

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