Когда в Украине запретят пальмовое масло, и чем это обернется В Украине собираются, по примеру ряда европейских стран, запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Законопроект о запрете уже включен в повестку дня работы Рады. Причина — это масло вредное для здоровья, так как вызывает рост сердечно-сосудистых и других заболеваний. Эксперты считают, что после запрета будем меньше болеть, но цены вырастут в полтора раза.

Специалисты уточняют: пальмовое масло бывает разным, а его вред зависит от степени термообработки. И даже если парламентарии закон примут, то запрет может вступить в силу не скоро.

Два года спустя

Законопроект был предложен еще в феврале 2016 года, но только на днях профильный комитет Рады по агрополитике рекомендовал принять его за основу. Авторы документа предлагают полностью запретить применение пальмового масла в рецептуре любых продуктов (прежде всего, это спреды (маргарины), конфеты, шоколадные батончики, сырные продукты и другие, где в рецептуре есть животные жиры), а также хотят увеличить штрафы для должностных лиц за изготовление или продажу такой продукции с 1700 до 3400 грн.

Ряд ассоциаций пищевиков уже заявили о недопустимости полного запрета "пальмы", так как, по их мнению, это нарушает нормы европейских стандартов, где такое масло разрешено. В Украине также нет ограничений, главное требование — производитель должен указать на упаковке, что использованы растительные жиры.

Причина массового применения в мире и у нас пальмового масла — цена. Оно примерно втрое дешевле коровьего масла, поэтому его заменяют пальмовым. По данным Госстата, в Украину в 2017 году ввезено более 150 тыс. тонн "пальмы" по средней цене $700 за тонну.

За и против

Специалисты говорят, что не все пальмовое масло одинаково вредное."Масло из мякоти плодов масличной пальмы полезное, так как содержит витамин А, глицерин, пальмитиновую кислоту, которая есть даже в материнском молоке, — разъяснил нам диетолог Борис Скачко. — Но в нашем пищепроме обычно используется более дешевое масло из косточек этих плодов с повышенным содержанием предельных жирных кислот, из которых делают, к примеру, стеариновые свечи и мыло.

Попадая в организм, они влияют на печень и приводят к атеросклерозу. Но самое опасное — это трансжиры, образующиеся из "пальмы" под воздействием высокой температуры. Они могут вызвать онкозаболевания. Поэтому употреблять такую продукцию лучше по минимуму".

По словам профессора кафедры товароведения Киевского торгово-экономического университета Елены Сидоренко, по закону наши производители обязаны указывать на этикетке не только наличие растительных жиров, но и то, в каком виде они использованы: в натуральном или гидрогенизированном (насыщенном), есть ли там трансжиры.

"У нас, в отличие от ЕС, в 90% случаях эти требования нарушаются. Например, заменитель масла какао — это гидрогенизированный жир, но потребитель об этом вряд ли знает", — отметила Сидоренко.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что если закон примут, с прилавков исчезнут дешевые спреды и сырные продукты. И подорожают конфеты, кондитерские изделия, хлеб.

"Цены вырастут от 15 до 50% в зависимости от того, какой процент содержания "пальмы" в продукте. Думаю, что перед выборами закон примут в первом чтении, а вот когда будет второе чтение, сказать сложно, учитывая лоббизм производителей. Пока даже в ЕС пальмовое масло частично запрещено лишь в нескольких богатых странах: Франции, Германии, Италии, Испании, а в государствах с низким уровнем жизни оно считается допустимым. Нужен переходный период, минимум пять лет, чтобы обеспечить жесткий контроль за соблюдением рецептуры производителями", — резюмировал Дорошенко.

Источник: segodnya.ua