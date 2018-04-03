Основные виды бинарных опционов и торговых стратегий В отличие от Форекс биржи работа трейдера на рынке бинарных опционов заключается не в покупке активов, а в заключении контрактов.

Сделка имеет определенные сроки исполнения, передвинуть или изменить время экспирации нельзя. Трейдеры заключают контракты при посредничестве брокеров – компании выступают гарантом проведения финансовых операций. На рынке торгуются разные инструменты, наиболее востребованными бинарными опционами считаются валютные пары и акции.

Основные виды опционов

Бинарный опцион – финансовый инструмент, которым трейдер оперирует в конкретном временном интервале, прибыль по контракту фиксированная. Если торговец правильно спрогнозировал движение тренда, после исполнения сделки инвестор получает прибыль. Когда анализ и прогноз составлен неверно (цена актива движется в противоположном направлении), трейдер несет убытки. Периодически просадки возникают у всех инвесторов, включая опытных финансистов.

На рынке торгуют основные виды бинарных опционов:

• Опцион 60 секунд – стандартный краткосрочный инструмент со сроком экспирации в одну минуту. Новичкам не рекомендованный из-за высокой непредсказуемости рынка.

• Дигитальный бинарный опцион – классический дериватив, рассчитываемый на основе составленного прогноза. Трейдер должен предположить, где будет цена по истечению сделки.

• Бинарный опцион «одно касание» - финансовый продукт с высоким уровнем прибыли. Считается рискованным инструментом, на первоначальном этапе не рекомендуется использовать новичкам рынка.

• Простой бинарный опцион «диапазон» - трейдер заключает контракт на то, что цена в определенном временном интервале останется в рамках обозначенного ценового диапазона.

• Сложные опционы типа «конструктор» - контракты предназначены для профессиональных финансистов, позволяют фиксировать соотношение прибыли и убытков, выходить с рынка в разное время.

Начинающим трейдерам рекомендуется использовать основные виды opcje cyfrowe простого типа, чтобы составить представление о методах торговли. Участники финансовых контрактов должны принимать во внимание время экспирации сделок – интервал, по истечении которого трейдер получает прибыль, если движение цены соответствует составленному прогнозу. Торговать нужно по системе, используя разные алгоритмы краткосрочного трейдинга.

Методы торговли бинарными опционами

Перед стартом на рынке опционов инвестору нужно выбрать брокера. Главные критерии оценки посредников: опыт работы на рынке не менее одного года, хорошие финансовые показатели, высокий уровень капитализации активов, комфортный клиентский сервис.

После выбора платформы, открытия счета, прохождения обучения, необходимо подобрать эффективную стратегию, чтобы система подходила под основные виды бинарных опционов:

• Простые алгоритмы, построенные на основополагающих принципах FX handel, ценообразования, созданные специально для начинающих трейдеров. Популярные торговые системы – странгл, дневной прорыв, разворот.

• Индикаторные торговые стратегии, основанные на использовании технических инструментов, дающих инвестору сигнал к открытию позиций на основе предварительного анализа.

• Графические стратегии, построенные на изучении ценового движения, поиске паттернов, моделей и фигур. Своевременное определение закономерностей на графиках помогает получать прибыль.

Перед торговлей на реальном счете трейдеру нужно оценить эффективность выбранной стратеги для рынка дериватив в бесплатной обучающей программе. При работе с бинарными опционами неважно количество используемых индикаторов – трейдера интересует направление тренда, на основе которого строится прогноз и происходит выбор наиболее выгодного контракта.