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Станки для деревообработки в «Трейд-Плюс»: фуганок и рейсмус ®

Основа качественной столярки — заготовка, точно вкладывающаяся в заданный размер, со строго параллельными противоположными гранями и перпендикулярными соприкасающимися сторонами. Это аксиома. Второе непреложное правило — превратить пиломатериал в заготовку надлежащего качества ручным рубанком не получится.

Для бизнеса, связанного с деревообработкой, необходимы фуговальные и рейсмусовые станки. Интернет-магазин «Трейд-Плюс» поможет купить надежное оборудование по выгодным ценам.

В каталоге «Трейд-Плюс» — оборудование для производства с любым оборотом

Оптимальные характеристики деревообрабатывающих станков определяются многими факторами — продукцией, на которую ориентирован цех, используемыми материалами, объемом выпускаемых изделий, размерами производственных площадей.

Вам не нужно знать все торговые марки и их ассортимент. Обрисуйте менеджеру задачу — и он подберет фуганки и рейсмусы, которые лучшим образом подходят по возможностям, стартовой цене и эксплуатационной стоимости. В продаже интернет-магазина:

  • • Компактные настольные модели, предназначенные только для фугования или рейсмусования.

  • • Полноразмерные, высокопроизводительные фуговальные и рейсмусовые станки для работы в технологической сцепке с большими заготовками.

  • • Комбинированные деревообрабатывающие станки для максимальной экономии места и минимизации стартовых вложений в производство.

Все позиции смотрите по ссылке - https://tdp.com.ua/catalog/stanochnoe-oborudovanie/ 

Кроме оборудования, магазин продает фуговальные ножи — как оригинальные, так и аналоги превосходного качества, но по более низкой цене. Здесь же ножи подрежут в размер для вашего станка.

Почему в «Трейд-Плюс» лучшие условия сотрудничества

Интернет-магазин — часть профильного холдинга, стратегическая цель которого предложить украинскому производителю все необходимые инструменты и оснастку для деревообработки. Поэтому компания наладила прямое сотрудничество с производителями оборудования из Италии, Германии, США и других стран. Отсюда — адекватные цены.

«Трейд-Плюс» — это также собственные сертифицированные и авторизованные сервисные центры. В случае проблем вы незамедлительно получите квалифицированную помощь. А время в бизнесе бесценно.

Постоянным и оптовым покупателям предложат персональную программу лояльности, включающую скидки, гибкий подход к оплате и доставке. 

Интернет-магазин высылает фуговальные и рейсмусовые станки во все регионы Украины удобными вам транспортными компаниями. 

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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