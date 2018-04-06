Станки для деревообработки в «Трейд-Плюс»: фуганок и рейсмус ®

Для бизнеса, связанного с деревообработкой, необходимы фуговальные и рейсмусовые станки. Интернет-магазин «Трейд-Плюс» поможет купить надежное оборудование по выгодным ценам.
Оптимальные характеристики деревообрабатывающих станков определяются многими факторами — продукцией, на которую ориентирован цех, используемыми материалами, объемом выпускаемых изделий, размерами производственных площадей.
Вам не нужно знать все торговые марки и их ассортимент. Обрисуйте менеджеру задачу — и он подберет фуганки и рейсмусы, которые лучшим образом подходят по возможностям, стартовой цене и эксплуатационной стоимости. В продаже интернет-магазина:
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• Компактные настольные модели, предназначенные только для фугования или рейсмусования.
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• Полноразмерные, высокопроизводительные фуговальные и рейсмусовые станки для работы в технологической сцепке с большими заготовками.
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• Комбинированные деревообрабатывающие станки для максимальной экономии места и минимизации стартовых вложений в производство.
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Кроме оборудования, магазин продает фуговальные ножи — как оригинальные, так и аналоги превосходного качества, но по более низкой цене. Здесь же ножи подрежут в размер для вашего станка.
Интернет-магазин — часть профильного холдинга, стратегическая цель которого предложить украинскому производителю все необходимые инструменты и оснастку для деревообработки. Поэтому компания наладила прямое сотрудничество с производителями оборудования из Италии, Германии, США и других стран. Отсюда — адекватные цены.
«Трейд-Плюс» — это также собственные сертифицированные и авторизованные сервисные центры. В случае проблем вы незамедлительно получите квалифицированную помощь. А время в бизнесе бесценно.
Постоянным и оптовым покупателям предложат персональную программу лояльности, включающую скидки, гибкий подход к оплате и доставке.
Интернет-магазин высылает фуговальные и рейсмусовые станки во все регионы Украины удобными вам транспортными компаниями.