Станки для деревообработки в «Трейд-Плюс»: фуганок и рейсмус ® Основа качественной столярки — заготовка, точно вкладывающаяся в заданный размер, со строго параллельными противоположными гранями и перпендикулярными соприкасающимися сторонами. Это аксиома. Второе непреложное правило — превратить пиломатериал в заготовку надлежащего качества ручным рубанком не получится.

Для бизнеса, связанного с деревообработкой, необходимы фуговальные и рейсмусовые станки. Интернет-магазин «Трейд-Плюс» поможет купить надежное оборудование по выгодным ценам.

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Оптимальные характеристики деревообрабатывающих станков определяются многими факторами — продукцией, на которую ориентирован цех, используемыми материалами, объемом выпускаемых изделий, размерами производственных площадей.

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• Компактные настольные модели, предназначенные только для фугования или рейсмусования.

• Полноразмерные, высокопроизводительные фуговальные и рейсмусовые станки для работы в технологической сцепке с большими заготовками.

• Комбинированные деревообрабатывающие станки для максимальной экономии места и минимизации стартовых вложений в производство.

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Интернет-магазин — часть профильного холдинга, стратегическая цель которого предложить украинскому производителю все необходимые инструменты и оснастку для деревообработки. Поэтому компания наладила прямое сотрудничество с производителями оборудования из Италии, Германии, США и других стран. Отсюда — адекватные цены.

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