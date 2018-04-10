Seo Team: комплексный онлайн-маркетинг

SEO-оптимизация приведет «теплых» клиентов, желающих купить ваши товары или услуги. И в этом вам поможет гуру технической оптимизации – Лукашук Николай. Его задачи: увеличить количество покупателей, трафик и позицию в рейтинге.
Николай Лукашук на протяжении нескольких лет оптимизирует и анализирует сайты, проводит рекламные компании в Adwords и Direct для повышения продаж интернет-магазинов. Он профессионально работает на таких платформах, как Horoshop и OpenCart, 1C-Bitrix и PrestaShop, Magento и Joomla, Modx и Drupal, а также WordPress.
Бесплатный аудит ресурса с устранением технических проблем.
Анализирование конкурентных сайтов для определения слабых и сильных позиций.
Выборка ключевых слов – запросов потенциальных покупателей.
Внешнее продвижение, контекстная реклама и таргетинг в социальных сетях.
Увеличение трафика и позиции в рейтинге.
Рост первичных и вторичных продаж, ремаркетинг.
Контролирование поведения посетителей в интернет-магазине.
Бесплатные консультации и обучение.
Николай Лукашук знает, как добиться того, чтобы о вашем сайте узнали все потенциальные покупатели. Его задача побудить их зайти на ваш ресурс и сделать заказ. Сайт без SEO – это пустая трата времени.
К примеру, давно работающий интернет-магазин с качественным обновляющимся контентом в течение года увеличивает прибыльность на 15%, а если его SEO-оптимизировать, результат улучшится на 50% и больше.
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• Высокое качество работы с крупными компаниями, средним и малым бизнесом.
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• Сотрудничество до достижения результата и дальше.
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• Ответственность, оперативность и четкое соблюдение сроков.
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• Грамотное планирование и инициативность.
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• Результативность уже в первый месяц SEO-продвижения.
Чтобы узнать, во сколько вам обойдётся продвижение сайта, нужно связаться любым удобным для вас способом с Николаем Лукашенко. В зависимости от вида бизнеса, сферы продвижения, конкурентности рынка, особенностей ключевых слов и задания будет сформирована цена.
Стандартов здесь нет, каждый проект уникален. Не тратьте зря драгоценное время, получите бесплатную консультацию и закажите SEO-оптимизацию вашего интернет-магазине. Обращайтесь прямо сейчас!
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