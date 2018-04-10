Seo Team: комплексный онлайн-маркетинг Как раскрутить интернет-магазин? Что поможет увеличить продажи? Как со старта сделать сайт популярным? На эти вопросы самый эффективный ответ – SEO – развитие бизнеса и продаж через поисковое продвижение в интернете.

SEO-оптимизация приведет «теплых» клиентов, желающих купить ваши товары или услуги. И в этом вам поможет гуру технической оптимизации – Лукашук Николай. Его задачи: увеличить количество покупателей, трафик и позицию в рейтинге.

Особенности предложения Seo Team

Николай Лукашук на протяжении нескольких лет оптимизирует и анализирует сайты, проводит рекламные компании в Adwords и Direct для повышения продаж интернет-магазинов. Он профессионально работает на таких платформах, как Horoshop и OpenCart, 1C-Bitrix и PrestaShop, Magento и Joomla, Modx и Drupal, а также WordPress.

Услуги продвижения сайта

Бесплатный аудит ресурса с устранением технических проблем. Анализирование конкурентных сайтов для определения слабых и сильных позиций. Выборка ключевых слов – запросов потенциальных покупателей. Внешнее продвижение, контекстная реклама и таргетинг в социальных сетях. Увеличение трафика и позиции в рейтинге. Рост первичных и вторичных продаж, ремаркетинг. Контролирование поведения посетителей в интернет-магазине. Бесплатные консультации и обучение.

Николай Лукашук знает, как добиться того, чтобы о вашем сайте узнали все потенциальные покупатели. Его задача побудить их зайти на ваш ресурс и сделать заказ. Сайт без SEO – это пустая трата времени.

К примеру, давно работающий интернет-магазин с качественным обновляющимся контентом в течение года увеличивает прибыльность на 15%, а если его SEO-оптимизировать, результат улучшится на 50% и больше.

Преимущества сотрудничества с Seo Team:

• Высокое качество работы с крупными компаниями, средним и малым бизнесом.

• Сотрудничество до достижения результата и дальше.

• Ответственность, оперативность и четкое соблюдение сроков.

• Грамотное планирование и инициативность.

• Результативность уже в первый месяц SEO-продвижения.

Стоимость SEO-оптимизации

Чтобы узнать, во сколько вам обойдётся продвижение сайта, нужно связаться любым удобным для вас способом с Николаем Лукашенко. В зависимости от вида бизнеса, сферы продвижения, конкурентности рынка, особенностей ключевых слов и задания будет сформирована цена.

Стандартов здесь нет, каждый проект уникален. Не тратьте зря драгоценное время, получите бесплатную консультацию и закажите SEO-оптимизацию вашего интернет-магазине. Обращайтесь прямо сейчас!

®