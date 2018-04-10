Бизнес

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Вчера 20:17120

Seo Team: комплексный онлайн-маркетинг

Как раскрутить интернет-магазин? Что поможет увеличить продажи? Как со старта сделать сайт популярным? На эти вопросы самый эффективный ответ – SEO – развитие бизнеса и продаж через поисковое продвижение в интернете.

SEO-оптимизация приведет «теплых» клиентов, желающих купить ваши товары или услуги. И в этом вам поможет гуру технической оптимизации – Лукашук Николай. Его задачи: увеличить количество покупателей, трафик и позицию в рейтинге. 

Особенности предложения Seo Team

Николай Лукашук на протяжении нескольких лет оптимизирует и анализирует сайты, проводит рекламные компании в Adwords и Direct для повышения продаж интернет-магазинов. Он профессионально работает на таких платформах, как Horoshop и OpenCart, 1C-Bitrix и PrestaShop, Magento и Joomla, Modx и Drupal, а также WordPress.

Услуги продвижения сайта

  1. Бесплатный аудит ресурса с устранением технических проблем.

  2. Анализирование конкурентных сайтов для определения слабых и сильных позиций.

  3. Выборка ключевых слов – запросов потенциальных покупателей.

  4. Внешнее продвижение, контекстная реклама и таргетинг в социальных сетях.

  5. Увеличение трафика и позиции в рейтинге.

  6. Рост первичных и вторичных продаж, ремаркетинг.

  7. Контролирование поведения посетителей в интернет-магазине.

  8. Бесплатные консультации и обучение.

Николай Лукашук знает, как добиться того, чтобы о вашем сайте узнали все потенциальные покупатели. Его задача побудить их зайти на ваш ресурс и сделать заказ. Сайт без SEO – это пустая трата времени. 

К примеру, давно работающий интернет-магазин с качественным обновляющимся контентом в течение года увеличивает прибыльность на 15%, а если его SEO-оптимизировать, результат улучшится на 50% и больше.

Преимущества сотрудничества с Seo Team:

  • • Высокое качество работы с крупными компаниями, средним и малым бизнесом.

  • • Сотрудничество до достижения результата и дальше.

  • • Ответственность, оперативность и четкое соблюдение сроков.

  • • Грамотное планирование и инициативность.

  • • Результативность уже в первый месяц SEO-продвижения.

Стоимость SEO-оптимизации 

Чтобы узнать, во сколько вам обойдётся продвижение сайта, нужно связаться любым удобным для вас способом с Николаем Лукашенко. В зависимости от вида бизнеса, сферы продвижения, конкурентности рынка, особенностей ключевых слов и задания будет сформирована цена.

Стандартов здесь нет, каждый проект уникален. Не тратьте зря драгоценное время, получите бесплатную консультацию и закажите SEO-оптимизацию вашего интернет-магазине. Обращайтесь прямо сейчас! 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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