Замена подушек двигателя Почему важно вовремя менять подушки крепления двигателей? Чем чревата несвоевременная замена этих элементов? Как определить, что опора износилась? Как выполняется замена? Как оперативно и выгодно воспользоваться услугой СТО по замене подушек двигателя?

Подушка двигателя – важная часть подвески авто. Она помогает надежно прикрепить двигатель к кузову машины или раме с подрамником. Эта деталь не зря называется подушкой. В ее функции входит снижение вибрационных и ударных нагрузок на мотор, и повышение долговечности разных элементов машины.

Почему важна замена подушек двигателя вовремя

Среди остальных деталей авто подушка двигателя изнашивается сильнее и быстрее. Скорость и степень износа зависит от состояния дорог, по которым вы ездите и насколько агрессивен тип езды. Как только с одной из подушек начинаются проблемы, их нужно сразу же заменить. Иначе другие детали машины следом выйдут из строя.

Среди негативных последствий эксплуатации авто с неисправной подушкой:

• разболтается крепление двигателя, воздушный фильтр станет биться о капот;

• охлаждающий вентилятор начнет контактировать с решеткой радиатора, от чего его лопасти согнуться, а крепеж ослабнет.

Как определить, что опора износилась

У подушек двигателя нет ограничений по долговечности, поэтому замена выполняется в случае износа. О нем можно узнать по таким симптомам:

• появились непривычные шумы;

• когда авто разгоняется или двигатель работает на слабых оборотах появляется вибрация;

• при переключении коробки передач или на сбросе оборотов возникает приглушенное постукивание;

• когда рычаг АКПП переводится в положение R и D двигатель начинает трястись;

• в начале движения и при остановках вы чувствуете, толчок двигателя;

• внешние признаки: трещины, отслоение некоторых частей.

Как выполняется замена подушек двигателя

Если ломается одна из подушек, нужно менять сразу все (обычно моторы авто имеют три опоры, реже – пять), так как они тоже вскорости выйдут из строя. Технология замены подушек почти не отличается в разных авто. Последовательность такая:

из капота достают подушку и прикрепленные к ней элементы; отсоединяют клеммы аккумулятора; машина приподнимается домкратом; откручивают гайки и болты, держащие кронштейн; опора вытаскивается и заменяется новой деталью; конструкция заново собирается

Данный тип ремонта трудоемкий, он требует профессиональных навыков специалиста, использования современных инструментов и оборудования. Поэтому самостоятельно эту работу не выполняют, доверяя ее мастерам СТО.

Как оперативно найти хороший автосервис

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Компания сотрудничает только с надежными СТО. При желании клиента сервис подбирает ближайший к местонахождению заказчика свободный автосервис. Либо клиент самостоятельно выбирает исполнителя по услуге, отзывам других заказчиков либо стоимости услуг.

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