замена подушек двигателя

Подушка двигателя – важная часть подвески авто. Она помогает надежно прикрепить двигатель к кузову машины или раме с подрамником. Эта деталь не зря называется подушкой. В ее функции входит снижение вибрационных и ударных нагрузок на мотор, и повышение долговечности разных элементов машины.
Среди остальных деталей авто подушка двигателя изнашивается сильнее и быстрее. Скорость и степень износа зависит от состояния дорог, по которым вы ездите и насколько агрессивен тип езды. Как только с одной из подушек начинаются проблемы, их нужно сразу же заменить. Иначе другие детали машины следом выйдут из строя.
Среди негативных последствий эксплуатации авто с неисправной подушкой:
• разболтается крепление двигателя, воздушный фильтр станет биться о капот;
• охлаждающий вентилятор начнет контактировать с решеткой радиатора, от чего его лопасти согнуться, а крепеж ослабнет.
У подушек двигателя нет ограничений по долговечности, поэтому замена выполняется в случае износа. О нем можно узнать по таким симптомам:
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• появились непривычные шумы;
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• когда авто разгоняется или двигатель работает на слабых оборотах появляется вибрация;
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• при переключении коробки передач или на сбросе оборотов возникает приглушенное постукивание;
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• когда рычаг АКПП переводится в положение R и D двигатель начинает трястись;
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• в начале движения и при остановках вы чувствуете, толчок двигателя;
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• внешние признаки: трещины, отслоение некоторых частей.
Если ломается одна из подушек, нужно менять сразу все (обычно моторы авто имеют три опоры, реже – пять), так как они тоже вскорости выйдут из строя. Технология замены подушек почти не отличается в разных авто. Последовательность такая:
из капота достают подушку и прикрепленные к ней элементы;
отсоединяют клеммы аккумулятора;
машина приподнимается домкратом;
откручивают гайки и болты, держащие кронштейн;
опора вытаскивается и заменяется новой деталью;
конструкция заново собирается
Данный тип ремонта трудоемкий, он требует профессиональных навыков специалиста, использования современных инструментов и оборудования. Поэтому самостоятельно эту работу не выполняют, доверяя ее мастерам СТО.
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