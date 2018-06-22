Виды, достоинства и применение сканеров штрих-кодов Штрихкодирование – современный способ контроля товарного оборота в торговых предприятиях, идентификатор клиентов, оно также применяется для подсчета рабочего времени и т. д.

Широкие возможности штриховых кодов сделали их необходимыми в производстве, офисах, социнститутах, на спортивно-массовых программах и в других сферах.

Сканеры штрих-кодов считывают их с объектов, расшифровывают и информируют об этом компьютеры, терминалы и кассы. Сканер читает 1D и 2D-коды. Благодаря штрихкодированию упрощается за счет автоматизации логистика, торговля и промышленное производство.

Классификация сканеров

Различают сканеры штрих-кодов по:

• типу использования (ручные, стационарные и встраиваемые);

• мобильности (с проводами и без – радиосканеры);

• оптическому модулю (диодные, CCD, лазерные, фото-, имидж-);

• способу считывания (линейные, матричные, многоплоскостные и всенаправленные);

• местоположению (горизонтальные, вертикальные и консольные);

• типу включения (RS-232, USB, KBW, PS/2, Bluetooth и Wi-Fi);

• тому, какие читает коды 1 или 2D.

Наиболее популярные сканеры штрих-кодов

Легкость, простота использования и доступная цена делают ручные сканеры-пистолеты самыми популярными и востребованными во всех сферах. Основная часть сканера – оптический модуль, именно его параметры определяют быстроту и качество прочтения кодов и соответственно насколько оперативно с ним будет работать человек.

LED-сканеры штрих-кодов универсальны, удобны в применении и недороги, благодаря отсутствию движущихся элементов для них не опасно случайное падение. Недостатки: небольшое расстояние считывания, малая скорость работы и не распознавание изображений, утративших четкость. И еще – один луч сканера считывает коды только в ровной позиции, однако для МАФов и мини-магазинов светодиодного сканера штрих-кодов хватает вполне.

Лучшими из всех распознавателей штрих-кодов считаются лазерные. Они работают на дальние расстояния, считывают сложные коды в разных положениях, поэтому идеально подходят для производств, складов и других мест с высоким товаропотоком. Один минус – наличие подвижных частей, из-за которых аппараты ударонеустойчивы.

Достоинства диодных и лазерных приборов соединены в имидж-сканерах. В их плюсах – дальность считывания и ударостойкость. Миникамера фотографирует штрих-код, а процессор его декодирует. Это позволяет приборам работать с кодами даже слабого качества и всех размеров, в малоосвещенных помещениях и на любых носителях.

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