По словам аналитика Forex club Андрея Шевчишина, повышение курса было вполне планомерным и ожидаемым.

"Это обусловлено ситуацией на внешних рынках. Снизилась выручка экспортеров, снизились цены на агротовары, а также на продукцию горно-металлургического комплекса. Также ЕС ввел импортные квоты на металлопродукцию, под которые попала и Украина. К тому же иностранцы продали украинских гособлигаций на 40 млн грн, – говорит Шевчишин. – Из-за изменения структуры на внешних рынках резко упало предложение, а спрос остался на прежнем уровне".

А вот по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, колебание связано с внешними финансовыми операциями Украины:

"Сейчас Минфин приступил к активной скупке валюты, потому что пришло время выплат по внешним долгам. Потому курс вполне ожидаемо незначительно взлетел, ведь ту же самую ситуацию мы наблюдали и месяц назад. Когда расчет произойдет, гривня снова отвоюет свои позиции".

Проверки и прогнозы

По прогнозу экспертов, до осени аномальных скачков курса валют больше не предвидится: он будет колебаться в пределах от 26 до 27 грн/доллар.

"До конца августа существенных колебаний не будет, за доллар будут просить в пределах 26,1-26,3 грн. А вот с осени, когда бизнес выйдет из летнего затишья и спрос на валюту начнет расти, доллар может подскочить уже до 27 грн, – считает Александр Охрименко. – А к концу года он может взлететь уже до 28 грн/доллар".

По словам Шевчишина, в будущем на курс может повлиять и возможное решение РФ ввести против украинских физ- и юрлиц ответные санкции.

Тем временем Нацбанк не только регулирует баланс спроса и предложения на валюту, но и проверяет тех, кто занимается обменом денег. За первое полугодие регулятор проверил более полутысячи "обменок" и выявил среди них почти 40 нелегальных в столице и 10 областях.

Источник: "Сегодня"