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Ворота на роликах Alutech у Львові – розглядаємо характеристики разом із vorota24.com.ua ®

Найбільшою популярністю серед жителів приватних секторів та власників дач користуються в'їзні системи консольного типу.

Основною причиною, яка спонукає обрати відкатні ворота у двір, являється їхня монтажна особливість.  Завдяки продуманій конструкції, брама стає дуже зручною в користуванні. Багато замовників цікавляться, які вироби відрізняються високою якістю при оптимальній ціні. «ВОРОТА 24» поспішають розповісти про зсувні механізми від білоруського виробника, які зекономлять багато місця на території в'їзду та безперебійно прослужать господарям будинку протягом довгих років.

Консольні брами Алютех – основні переваги

Білоруський завод випускає виключно міцні алюмінієві конструкції, які обов'язково тестуються та сертифікуються відповідно до європейських та міжнародних стандартів якості. Всі компоненти, якими оснащуються в'їзні механізми, виготовляють тільки на підприємствах Алютех. Продукт контролюється на кожному етапі виробництва, тому наявність браку в виробах повністю виключено. 

При виготовленні воріт на замовлення всі їхні металеві елементи покривають спеціальними речовинами в три шари. Обробка захищає систему від утворення корозії та негативного впливу різних кліматичних факторів.

Автоматичні ворота ADS400: особливості та параметри конструкцій

В’їзні брами Алютех прослужать дуже довго, незалежно від того, яким матеріалом буде заповнена їх стулка. Полотно, яке зашито профілем або сендвіч-панелями з рівномірно розподіленим пінополіуретаном всередині, буде захищати проріз не менш ніж 15 років. Щоб конструкція не шуміла під час роботи, її обладнують спеціальною рейкою з нейлону із зубчиками, а також платформою з поліамідними роликами.

Типи заповнення

Профнастил;

Сендвіч-панелі 4,5 см с ППУ-наповнювачем щільністю 46-47 кг/м³;

Натуральне дерево;

Профілі AG/77 з алюмінію товщиною 3,7/8,2/8,7 см

Покриття поверхні

Фарба, що містить поліуретан та частки поліаміду

Каркас

Виготовляється з алюмінію

Наявність ущільнювачів

Є, тип – EPDM, розташування – між панелями

Напрямні елементи

Рейка зубчастого типу та роликова платформа

Дизайн консольних воріт

Напевно для вас є важливим і зовнішній вигляд брами. Виробник пропонує широкий асортимент варіантів оформлення, текстур і відтінків для фарбування. «Сендвічі» можуть бути виготовлені у вигляді фільонки, мікрохвилі, а також  гофру S, M або L. Крім гладкої, до замовлення також доступна структура, що імітує натуральне дерево. Що стосується кольору – вибір можна зробити з величезної кількості варіантів, представлених у каталозі RAL. Для фарбування сендвіч-панелей і профілів пропонується більш ніж 10 стандартних відтінків. Полотно з AG/77 може бути комбінованим і складатися з різнокольорових частин будь-якої доступної ширини.

8 причин обрати відкатні ворота ADS400

  1. Завдяки тому, що стулка може бути зашита одним будь-яким з представлених матеріалів, її можна виготовити в стилістиці огорожі, на яку  буде встановлена браму.

  2. Полотно з сендвіч-панелі має помірну вагу та оптимальну жорсткість.

  3. Нижній ґрунтовий шар і поліуретанове покриття з поліамідом захищають стулку від появи іржі.

  4. Виготовлення воріт під заявлений розмір дає можливість загородити як вузький, так і широкий просвіт.

  5. Рейковий механізм добре проявляє себе в умовах інтенсивної експлуатації, тому його можна встановлювати не тільки на в'їзді у двір будинку, але і на промисловому підприємстві.

  6. Зсувні ворота обладнані прихованими кріпильними елементами, які служать захистом від злому.

  7. У разі, якщо частина полотна буде пошкоджена, не потрібно буде демонтувати його повністю. Можна виконати локальний ремонт, усунувши зламану частину та встановивши замість неї нову.

  8. За замовчуванням система обладнується механічним приводом для ручного управління. Щоб зробити в'їзд безпечнішим, слід встановити автоматику: в такому випадку стулка зрушиться з місця тільки тоді, коли надійде відповідний сигнал з пульта. Ви можете самостійно обрати тип управління механізмом. Ми радимо звернути увагу на моделі приводів від італійських виробників FAAC і CAME.

Як замовити відкатні ворота з сендвіч-панелей від виробника Alutech у Львові?

Для того, щоб швидко придбати браму, залиште заявку на сайті або зателефонуйте за номером 0-800-305-077. Наші менеджери дадуть відповіді на всі ваші запитання та оперативно розрахують вартість обраної продукції. Щоб здійснити вибір було легше, приїжджайте до виставкового салону «ВОРОТА 24» у Львові за адресою: вул. Городоцька, 286-Б, 4-й поверх, офіс №1.

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