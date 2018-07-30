Комплексные линии розлива воды: спрос и предложение

Компании, занимающиеся производством напитков, стремящиеся к выпуску крупных партий и получению существенных прибылей вместо кустарного производства предпочитают продукцию завода Термо-пак. Ведь стоимость линии по розливу воды не только доступна, но и быстро окупается.
В зависимости от потребностей производства можно выбрать оборудование, рассчитанное на разлив воды и напитков в ПЭТ-бутылки емкостью 0,33 – 2 литра, 3 – 10 литров, а также стеклянную тару 0,33 – 1 литр, бутыли по 19 литров.
Производительность такого оснащения 700, 1000 и 2000 бут/час. Комплексные линии предназначены для розлива жидкостей разных видов: без газа и газировок, питьевой и минеральной воды, а также многокомпонентных составов (с красителями, углеводами и т. д.).
Комплексные линии представляют собой комплект оснащения, рассчитанный на реализацию технологического процесса. Оборудование, предназначенное для наполнения стеклянных и пластиковых бутылок, имеют некоторые отличия в производственных этапах.
Менеджеры завода консультируют клиентов по каждому виду линий. В производственный цикл с ПЭТ-бутылками входят такие операции:
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• подготовка напитка;
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• изготовление (выдув) ПЭТ-тары;
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• добавление углекислоты (при необходимости);
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• купажирование;
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• мойка тары;
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• заполнение бутылок напитком;
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• герметическое закупоривание;
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• клейка этикеток;
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• упаковка бутылок в паллеты.
Процесс розлива жидкостей в стеклянную тару включает такие этапы:
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• подготовка напитка;
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• депаллетизация тары;
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• отбраковка бутылок;
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• наполнение напитка углекислотой (по необходимости);
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• купажирование;
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• мытье бутылок;
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• наполнение тары напитком;
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• герметичная закупорка бутылок;
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• наклейка этикеток;
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• упаковка наполненных бутылок в паллеты;
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• обмотка стрейчевой пленкой паллет.
Все эти этапы объединены в одну конвейерную линию, которая обеспечивается таким оборудованием:
пневматический формовочный агрегат для выдува бутылок из заготовок;
компрессор со сжатым воздухом;
охлаждающая установка для жидкостей;
аппарат для разлива напитков;
агрегат, клеящий этикетки;
автомат-упаковщик;
машина для заматывания паллет стрейч-пленкой;
СИП-станция для мойки бутылок;
пневматический и пластинчатый конвейеры, которые обеспечивают непрерывный структурированный процесс;
сатуратор-автомат;
принтер для нанесения даты;
автомат для купажа.
Линии, предназначенные для розлива воды в ПЭТ-бутылки должны иметь универсальную способность подходить для большого диапазона емкостей, например от 3 до 10 литров. При этом наладка должна проходить очень быстро и просто за минимальное время.
Во всем оборудовании, соприкасающемся с жидкостями, используются только антикоррозийные металлы, а также инертные безвредные пластмассы (капролон или фторопласт). В оборудовании недопустимо наличие незащищенных кромок или кламп разъемов.
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