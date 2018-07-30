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Комплексные линии розлива воды: спрос и предложение

Летом никого не нужно убеждать в необходимости разнообразных напитков воды, поэтому сейчас очень популярен выпуск бутилированой воды, минералки, соков, лимонадов, квасов и других жидкостей.

Компании, занимающиеся производством напитков, стремящиеся к выпуску крупных партий и получению существенных прибылей вместо кустарного производства предпочитают продукцию завода Термо-пак. Ведь стоимость линии по розливу воды не только доступна, но и быстро окупается. 

Ассортимент комплексных линий розлива воды

В зависимости от потребностей производства можно выбрать оборудование, рассчитанное на разлив воды и напитков в ПЭТ-бутылки емкостью 0,33 – 2 литра, 3 – 10 литров, а также стеклянную тару 0,33 – 1 литр, бутыли по 19 литров. 

Производительность такого оснащения 700, 1000 и 2000 бут/час. Комплексные линии предназначены для розлива жидкостей разных видов: без газа и газировок, питьевой и минеральной воды, а также многокомпонентных составов (с красителями, углеводами и т. д.).

Стандартный состав линии по розливу напитков

Комплексные линии представляют собой комплект оснащения, рассчитанный на реализацию технологического процесса. Оборудование, предназначенное для наполнения стеклянных и пластиковых бутылок, имеют некоторые отличия в производственных этапах. 

Менеджеры завода консультируют клиентов по каждому виду линий. В производственный цикл с ПЭТ-бутылками входят такие операции:

  • • подготовка напитка;

  • • изготовление (выдув) ПЭТ-тары;

  • • добавление углекислоты (при необходимости);

  • • купажирование;

  • • мойка тары;

  • • заполнение бутылок напитком;

  • • герметическое закупоривание;

  • • клейка этикеток;

  • • упаковка бутылок в паллеты.

Процесс розлива жидкостей в стеклянную тару включает такие этапы:

  • • подготовка напитка;

  • • депаллетизация тары;

  • • отбраковка бутылок;

  • • наполнение напитка углекислотой (по необходимости);

  • • купажирование;

  • • мытье бутылок;

  • • наполнение тары напитком;

  • • герметичная закупорка бутылок;

  • • наклейка этикеток;

  • • упаковка наполненных бутылок в паллеты;

  • • обмотка стрейчевой пленкой паллет.

Все эти этапы объединены в одну конвейерную линию, которая обеспечивается таким оборудованием:

  1. пневматический формовочный агрегат для выдува бутылок из заготовок;

  2. компрессор со сжатым воздухом;

  3. охлаждающая установка для жидкостей;

  4. аппарат для разлива напитков;

  5. агрегат, клеящий этикетки;

  6. автомат-упаковщик;

  7. машина для заматывания паллет стрейч-пленкой;

  8. СИП-станция для мойки бутылок;

  9. пневматический и пластинчатый конвейеры, которые обеспечивают непрерывный структурированный процесс;

  10. сатуратор-автомат;

  11. принтер для нанесения даты;

  12. автомат для купажа.

Особенности оборудования для розлива напитков

Линии, предназначенные для розлива воды в ПЭТ-бутылки должны иметь универсальную способность подходить для большого диапазона емкостей, например от 3 до 10 литров. При этом наладка должна проходить очень быстро и просто за минимальное время. 

Во всем оборудовании, соприкасающемся с жидкостями, используются только антикоррозийные металлы, а также инертные безвредные пластмассы (капролон или фторопласт). В оборудовании недопустимо наличие незащищенных кромок или кламп разъемов. 

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