Комплексные линии розлива воды: спрос и предложение Летом никого не нужно убеждать в необходимости разнообразных напитков воды, поэтому сейчас очень популярен выпуск бутилированой воды, минералки, соков, лимонадов, квасов и других жидкостей.

Компании, занимающиеся производством напитков, стремящиеся к выпуску крупных партий и получению существенных прибылей вместо кустарного производства предпочитают продукцию завода Термо-пак. Ведь стоимость линии по розливу воды не только доступна, но и быстро окупается.

Ассортимент комплексных линий розлива воды

В зависимости от потребностей производства можно выбрать оборудование, рассчитанное на разлив воды и напитков в ПЭТ-бутылки емкостью 0,33 – 2 литра, 3 – 10 литров, а также стеклянную тару 0,33 – 1 литр, бутыли по 19 литров.

Производительность такого оснащения 700, 1000 и 2000 бут/час. Комплексные линии предназначены для розлива жидкостей разных видов: без газа и газировок, питьевой и минеральной воды, а также многокомпонентных составов (с красителями, углеводами и т. д.).

Стандартный состав линии по розливу напитков

Комплексные линии представляют собой комплект оснащения, рассчитанный на реализацию технологического процесса. Оборудование, предназначенное для наполнения стеклянных и пластиковых бутылок, имеют некоторые отличия в производственных этапах.

Менеджеры завода консультируют клиентов по каждому виду линий. В производственный цикл с ПЭТ-бутылками входят такие операции:

• подготовка напитка;

• изготовление (выдув) ПЭТ-тары;

• добавление углекислоты (при необходимости);

• купажирование;

• мойка тары;

• заполнение бутылок напитком;

• герметическое закупоривание;

• клейка этикеток;

• упаковка бутылок в паллеты.

Процесс розлива жидкостей в стеклянную тару включает такие этапы:

• подготовка напитка;

• депаллетизация тары;

• отбраковка бутылок;

• наполнение напитка углекислотой (по необходимости);

• купажирование;

• мытье бутылок;

• наполнение тары напитком;

• герметичная закупорка бутылок;

• наклейка этикеток;

• упаковка наполненных бутылок в паллеты;

• обмотка стрейчевой пленкой паллет.

Все эти этапы объединены в одну конвейерную линию, которая обеспечивается таким оборудованием:

пневматический формовочный агрегат для выдува бутылок из заготовок; компрессор со сжатым воздухом; охлаждающая установка для жидкостей; аппарат для разлива напитков; агрегат, клеящий этикетки; автомат-упаковщик; машина для заматывания паллет стрейч-пленкой; СИП-станция для мойки бутылок; пневматический и пластинчатый конвейеры, которые обеспечивают непрерывный структурированный процесс; сатуратор-автомат; принтер для нанесения даты; автомат для купажа.

Особенности оборудования для розлива напитков

Линии, предназначенные для розлива воды в ПЭТ-бутылки должны иметь универсальную способность подходить для большого диапазона емкостей, например от 3 до 10 литров. При этом наладка должна проходить очень быстро и просто за минимальное время.

Во всем оборудовании, соприкасающемся с жидкостями, используются только антикоррозийные металлы, а также инертные безвредные пластмассы (капролон или фторопласт). В оборудовании недопустимо наличие незащищенных кромок или кламп разъемов.

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