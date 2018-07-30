Грузоподъемное оборудование: виды, применение, преимущества Ни одно производство, строительство, склад, гипермаркет, железнодорожное предприятие и еще множество других аналогичных мест не могут обойтись без специализированного оборудования для погрузки и разгрузки грузов и товаров.

Складская техника предлагается в Украине в очень широком ассортименте. В стационарных и интернет-магазинах есть мобильное и безопасное оборудование на все случаи жизни.

Перемещать грузы можно при помощи:

• погрузчиков;

• ручных и поводковых штабеллеров;

• гидравлических- и электротележек;

• ричтреков БУ;

• самоходных платформ и т. д.

Особенные требования к складской технике

К грузоподъемному оснащению предъявляются определенные требования. Среди них:

1) оперативная погрузка, разгрузка и перемещение грузов/товаров, благодаря которым в помещении или на территории обеспечивается порядок и грамотное расположение вещей;

2) безопасность и минимизации возможности падения грузов с полок или штабелей;

3) компактность и маневренность, позволяющие доставлять грузы даже сквозь узкие проходы и в труднодоступные уголки;

4) долговечность оснащения и редкие ремонты.

Достоинства применения погрузочной техники

Использование разных типов погрузчиков значительно облегчает жизнь и ускоряет работу сотрудников предприятий, обеспечивает их мобильность и безопасность. Благодаря складской технике быстро, качественно и легко перемещаются грузы разных габаритов и веса по территории производственных площадок, складов и торговых объектов.

Вся тяжелые процессы с людей перекладываются на погрузчики. Они транспортируют и аккуратно укладывают товары в любых условиях. Что позволяет одному человеку, работающему на погрузчике справляться с теми задачами, для которых понадобилось бы несколько грузчиков. Это оборудование дает возможность даже в узком рабочем месте работать с комфортом и удобством.

Где в Украине приобрести погрузчики

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