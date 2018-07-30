Ворота из сэндвич-панелей или защитные роллеты: выбираем лучшее решение для гаража в Одессе вместе со специалистами завод-ворот.in.ua ® Для того, чтобы защитить помещение для парковки от взлома извне и обеспечить оптимальные условия внутри, стоит оборудовать его надёжной въездной системой.

Для осуществления правильного выбора нужно понимать, какими именно характеристиками отличаются друг от друга автоматические подъёмные ворота различных видов. Желаете найти идеальную конструкцию для отапливаемого, отдельно стоящего или встроенного гаража? «ЗАВОД ВОРОТ» поможет принять правильное решение!

Алюминиевые гаражные роллеты: преимущества и недостатки

Каждый тип конструкции, предназначенный для перекрытия проёма, имеет особые характеристики. Сейчас мы разберём положительные и отрицательные стороны недорогих рулонных ворот. Это поможет читателям понять, будут ли роллеты соответствовать их требованиям.

Итак, сначала рассмотрим плюсы:

Стоимость. Системы имеют невысокую цену и оптимально подходят в случае, когда возникает необходимость оперативно закрыть проём в гараже. Легкий монтаж. Установки рулонной системы может быть осуществлена со стороны улицы или же изнутри помещения. Даже если в гараже слишком низкий потолок – можно выбрать роллеты с автоматикой и поставить их самостоятельно. Удобство транспортировки. Не хотите ждать доставку и планируете самовывоз? Разобранная конструкция, имеющая малый вес, легко закрепится на крыше легкового автомобиля.

Теперь перейдём к минусам роллетных ворот:

Низкий уровень теплоизоляции. Если гараж находится на цокольном этаже или отапливается, не рекомендуем устанавливать рулонную конструкцию. Даже толстые профили не обеспечат поддержание оптимального микроклимата в помещении. Примерзание полотна. Если створка будет влажной, а на улице ударит мороз – существует угроза того, что вы не откроете проём. Решить проблему поможет электрический привод, под воздействием которого полотно постепенно оторвется от земли. При этом есть одно «но»: дополнительная нагрузка на автоматику может привести к появлению неисправностей и негативно повлиять на её функционирование. Срок эксплуатации системы. Как показывает наш опыт, если сравнить секционные ворота под потолок с рулонными, то можно увидеть, что последние прослужат вдвое меньше. Небольшая прочность. Профили, из которых изготавливают полотно, несложно повредить. Если гараж находится не в ограждённом дворе, а на улице, на створке могут быстро появиться вмятины. Ненадежная защита от взлома. К сожалению, злоумышленники могут вывести из строя любую систему за определенный промежуток времени. Быстрее всего они справляются именно с рольставнями. Скудный выбор дизайнов. Для рулонных полотен не предусматриваются стильные декоры, рисунки и узоры.

Ворота из сэндвич-панелей под ключ

Подъёмные системы, секции которых изготавливаются из экологического пенополиуретана и алюминиевых листов, быстро завоевали рынок Украины. Давайте узнаем, почему это произошло.

• Благодаря особенностям полотна и механизма балансировки, конструкция будет работать очень долго. При установке торсиона и пользовании въездом по 3-4 раза в день срок эксплуатации составит как минимум 15 лет.

• Наполнение панелей и периметральные уплотнители обеспечивают защиту от шума и выхода тепла из помещения.

• «Сэндвичи», направляющие и фурнитуру оцинковывают: благодаря этому конструкция не ржавеет.

• Гаражные ворота, купить которые можно в нашем онлайн-магазине, по желанию оборудуются калиткой, обеспечивающей удобный вход в помещение.

• Производители предлагают различные аксессуары, направленные на улучшение функциональности и внешнего вида въездных систем. Например, конструкции от литовского бренда Ryterna можно оснащать декоративными вставками и стильными окнами. Для вентиляции гаража предусмотрены соответствующие решетки, также есть возможность врезать в полотно лаз для домашнего любимца.

• Створка не повреждается от перепадов температур, прямого воздействия солнечных лучей и других погодных условий. Секционные ворота на заказ не потускнеют: их не нужно время от времени порывать краской.

• Вниманию клиентов всегда предлагается большой выбор панелей, текстур, цветов и различных декоров на любой вкус.

Какие же гаражные ворота выбрать?

Подводя итоги, можно сказать, что лучшим решением для оборудования въезда станет более надёжная, практичная и современная секционная система. Если же параметры помещения не позволяют выполнить монтаж такой конструкции – перекрыть проём поможет установка защитных роллет.

Как заказать ворота в гараж на 2 машины в Одессе?

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