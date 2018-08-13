Теплі ворота для гаража Wisniowski у Львові: про переваги польських секційних брам розповідають фахівці vorota24.com.ua ® Сучасні в'їзні системи повинні задовольняти своїх власників за всіма параметрами.

Як ми знаємо, обираючи автоматичні секційні ворота, замовники звертають увагу на якість матеріалів, міцність фурнітури, потенціал механізму балансування, надійність і безпеку конструкції, можливості управління, а також на зовнішній вигляд полотна.

Виробник Wisniowski вирішив втілити всі побажання власників гаражів у життя, і йому це вдалося! Підйомні системи UniTherm і Prime поєднують в собі всі необхідні якості, стаючи ідеальними для установки в опалювальних приміщеннях. Сьогодні «ВОРОТА 24» розкажуть, якими властивостями наділено найбільш популярні брами від польського заводу.

Моделі Prime та UniTherm: основні параметри

Ворота із сендвіч-панелей від виробника Wisniowski розраховані на максимальний захист від холоду, вологи та протягів. Фахівцям вдалося створити унікальні секції з неймовірним коефіцієнтом передачі тепла, а саме – 0,33 Вт/м²∙К.

Основу кожної панелі становить каркас зі сталі, захищений від утворення корозії методом цинкування. Для заповнення використовується екологічно чистий пінополіуретан високої щільності, який не містить фреонів. Фірмові секції під назвою INNOVO відрізняються не тільки високою міцністю, але і рекордною товщиною – 60 мм. Полотно, яке складається з таких «сендвічів», у поєднанні з контурними ущільнювачами надійно захищає опалюваний гараж від виходу тепла та допомагає зберігати в ньому комфортний мікроклімат в будь-яку пору року.

Теплі секційні ворота: яку модель краще обрати?

В'їзні системи UniTherm і Prime мають однаково добрий показник термоізоляції, оскільки стулку кожної з них збирають з товстих панелей INNOVO. Неозброєним оком можна і не помітити відмінностей між цими моделями, однак суттєва різниця все ж є. Річ у тім, що ворота з сендвіч-панелей Prime мають досконалу базову комплектацію. Їх серійно оснащують усіма необхідними пристроями безпеки. Для того, щоб полотно не стикалося з перешкодами, які можуть з'явитися в прорізі, систему обладнають чутливими фотоелементами та оптосенсорами. Вертикальні напрямні ховають під спеціальними кришками. Торсійний механізм, розрахований на інтенсивну експлуатацію, захищають за допомогою міцного короба. Для того, щоб запобігти падінню стулки, на конструкцію встановлюють блокування, яке не дозволяє тросу обірватися.

В комплект постачання також включено фірмовий електричний привід, розроблений спеціально під дану модель брами. Автоматика METRO здатна виявляти перешкоди завдяки вбудованій амперметричній системі. Також вона оснащена дисплеєм, оптичним захистом, радіозв'язком і лампою, що сигналізує про рух стулки. Варто відзначити, що привід має систему аварійного живлення та працює практично без звуку, оскільки його обладнали спеціальною шиною. Ще одна особливість автоматики – це наявність блокування механічного типу. Завдяки цьому конструкція надійно захищена від злому, а приміщення – від несанкціонованого проникнення.

Як замовити автоматичні гаражні ворота Wisniowski у Львові?

В'їзні системи найвищої якості, обладнані найтеплішими 60-міліметровими панелями, представлені в асортименті. Для того, щоб купити ворота на гараж за вигідною ціною від виробника, потрібно просто зв'язатися з менеджерами нашого онлайн-маркету. Отримати детальну консультацію та оформити замовлення можна за телефоном +38 (050) 441-21-75 або +38 (067) 693-70-77.

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