«Аисс Групп» раскрывает секреты о промышленных автоматических воротах ® Обустройство коммерческих объектов задачей из легких не назовешь. Нужно учитывать сильную нагрузку, высокую интенсивность движения и требования к безопасности. Воздействие агрессивных моющих средств и постоянная влажность усложняют ситуацию.

«Аисс Групп» производит промышленные автоматические ворота, которые готовы к любым условиям эксплуатации. Наши продукты гарантируют максимальную безопасность при минимальных усилиях с вашей стороны.

Преимущества продукции «Аисс Групп»:

• соответствие европейским сертификатам качества ворот;

• большой ассортимент типов, размеров и цветов конструкций;

• электроприводы управления от европейских производителей;

• чрезмерная забота о качестве, надежности и безопасности;

• фурнитура, комплектующие и запчасти в наличии на складе.

Промышленные автоматические ворота гарантируют бесперебойную работу крупного предприятия. Въезд открывается и закрывается в штатном режиме после кратковременного отключения электроэнергии. Привод автоматики готов к высоким нагрузкам и работе с тяжеловесными створками.

Видовое разнообразие

Предлагая промышленные ворота, мы советуем клиентам определиться с типом конструкции и оформлением полотна. Эти базовые критерии помогают сузить сферу поиска.

Промышленные автоматические ворота бывают таких типов:

• Секционная система. Идеальный вариант для максимальной экономии свободного места. Створка поднимается и располагается под потолком. Место у въезда свободно.

• Распашные ворота. Гарантия комфортного въезда на территорию. Распашные ворота требуют много пространства перед проемом или внутри. Их не всегда можно установить.

• Откатные ворота. Простое и экономичное решение. Откатные ворота с двумя створками способны стать достойной заменой распашной системы. Полотна отъезжают в стороны.

• Роллетные ворота. Защитная конструкция для обустройства промышленного гаража. Предусматривает ограниченность в оформлении и безопасность без компромиссов.

У нас точно есть промышленные автоматические ворота, которых вам не хватало! Поспешите ознакомиться с ассортиментом «Аисс Групп» и подобрать для своего объекта достойную модель.

Личное участие

Выдвигаете много требований безопасности? Хотите лично выбрать промышленные автоматические ворота? Доверяете только собственному вкусу? Компания «Аисс Групп» приглашает вас в гости в свой офис для личного знакомства с достойными вариантами продукции.

Мы предлагаем большой ассортимент выставочных образцов и почти безграничные возможности для создания уникального дизайна. Подберите тип, цвет и фактуру панелей, чтобы готовые промышленные автоматические ворота поражали своим качеством и внешним видом. Мы открыты для ваших экспериментов. Коммерческим объектам мы предлагаем усиленные конструкции, «антикоррозийный пакет» фурнитуры и мощные приводы для удаленного управления.

Как заказать промышленные автоматические ворота?