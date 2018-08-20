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«Аисс Групп» раскрывает секреты о промышленных автоматических воротах ®

Обустройство коммерческих объектов задачей из легких не назовешь. Нужно учитывать сильную нагрузку, высокую интенсивность движения и требования к безопасности. Воздействие агрессивных моющих средств и постоянная влажность усложняют ситуацию.

«Аисс Групп» производит промышленные автоматические ворота, которые готовы к любым условиям эксплуатации. Наши продукты гарантируют максимальную безопасность при минимальных усилиях с вашей стороны.

Преимущества продукции «Аисс Групп»:

  • • соответствие европейским сертификатам качества ворот;

  • • большой ассортимент типов, размеров и цветов конструкций;

  • • электроприводы управления от европейских производителей;

  • • чрезмерная забота о качестве, надежности и безопасности;

  • • фурнитура, комплектующие и запчасти в наличии на складе.

Промышленные автоматические ворота гарантируют бесперебойную работу крупного предприятия. Въезд открывается и закрывается в штатном режиме после кратковременного отключения электроэнергии. Привод автоматики готов к высоким нагрузкам и работе с тяжеловесными створками. 

Видовое разнообразие

Предлагая промышленные ворота, мы советуем клиентам определиться с типом конструкции и оформлением полотна. Эти базовые критерии помогают сузить сферу поиска.

Промышленные автоматические ворота бывают таких типов:

  • • Секционная система. Идеальный вариант для максимальной экономии свободного места. Створка поднимается и располагается под потолком. Место у въезда свободно.

  • • Распашные ворота. Гарантия комфортного въезда на территорию. Распашные ворота требуют много пространства перед проемом или внутри. Их не всегда можно установить.

  • • Откатные ворота. Простое и экономичное решение. Откатные ворота с двумя створками способны стать достойной заменой распашной системы. Полотна отъезжают в стороны.

  • • Роллетные ворота. Защитная конструкция для обустройства промышленного гаража. Предусматривает ограниченность в оформлении и безопасность без компромиссов. 

У нас точно есть промышленные автоматические ворота, которых вам не хватало! Поспешите ознакомиться с ассортиментом «Аисс Групп» и подобрать для своего объекта достойную модель. 

Личное участие

Выдвигаете много требований безопасности? Хотите лично выбрать промышленные автоматические ворота? Доверяете только собственному вкусу? Компания «Аисс Групп» приглашает вас в гости в свой офис для личного знакомства с достойными вариантами продукции.

Мы предлагаем большой ассортимент выставочных образцов и почти безграничные возможности для создания уникального дизайна. Подберите тип, цвет и фактуру панелей, чтобы готовые промышленные автоматические ворота поражали своим качеством и внешним видом. Мы открыты для ваших экспериментов. Коммерческим объектам мы предлагаем усиленные конструкции, «антикоррозийный пакет» фурнитуры и мощные приводы для удаленного управления.

Как заказать промышленные автоматические ворота?

  • • В шоу-руме компании по адресу в Запорожье: ул. Северное шоссе, 27. В столице ждем по ул. Паисия Кайсарова, 7.

  • • В телефонном разговоре с менеджером «Аисс Групп». Позвоните нам по номеру: (050) 366-00-44 или (067) 217-00-44.

  • • С помощью электронной почты. Оставьте нам свои пожелания и вопросы на mng4@aiss.com.ua.

  • • Через форму обратной связи на сайте компании.

    Не откладывайте обустройство коммерческих объектов на будущее. У нас есть выгодные варианты уже сегодня. Вдохновляйтесь удачными идеями на сайте «Аисс Групп». 

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