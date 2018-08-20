«Аисс Групп» производит промышленные автоматические ворота, которые готовы к любым условиям эксплуатации. Наши продукты гарантируют максимальную безопасность при минимальных усилиях с вашей стороны.
Преимущества продукции «Аисс Групп»:
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• соответствие европейским сертификатам качества ворот;
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• большой ассортимент типов, размеров и цветов конструкций;
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• электроприводы управления от европейских производителей;
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• чрезмерная забота о качестве, надежности и безопасности;
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• фурнитура, комплектующие и запчасти в наличии на складе.
Промышленные автоматические ворота гарантируют бесперебойную работу крупного предприятия. Въезд открывается и закрывается в штатном режиме после кратковременного отключения электроэнергии. Привод автоматики готов к высоким нагрузкам и работе с тяжеловесными створками.
Предлагая промышленные ворота, мы советуем клиентам определиться с типом конструкции и оформлением полотна. Эти базовые критерии помогают сузить сферу поиска.
Промышленные автоматические ворота бывают таких типов:
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• Секционная система. Идеальный вариант для максимальной экономии свободного места. Створка поднимается и располагается под потолком. Место у въезда свободно.
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• Распашные ворота. Гарантия комфортного въезда на территорию. Распашные ворота требуют много пространства перед проемом или внутри. Их не всегда можно установить.
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• Откатные ворота. Простое и экономичное решение. Откатные ворота с двумя створками способны стать достойной заменой распашной системы. Полотна отъезжают в стороны.
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• Роллетные ворота. Защитная конструкция для обустройства промышленного гаража. Предусматривает ограниченность в оформлении и безопасность без компромиссов.
У нас точно есть промышленные автоматические ворота, которых вам не хватало! Поспешите ознакомиться с ассортиментом «Аисс Групп» и подобрать для своего объекта достойную модель.
Выдвигаете много требований безопасности? Хотите лично выбрать промышленные автоматические ворота? Доверяете только собственному вкусу? Компания «Аисс Групп» приглашает вас в гости в свой офис для личного знакомства с достойными вариантами продукции.
Мы предлагаем большой ассортимент выставочных образцов и почти безграничные возможности для создания уникального дизайна. Подберите тип, цвет и фактуру панелей, чтобы готовые промышленные автоматические ворота поражали своим качеством и внешним видом. Мы открыты для ваших экспериментов. Коммерческим объектам мы предлагаем усиленные конструкции, «антикоррозийный пакет» фурнитуры и мощные приводы для удаленного управления.
Как заказать промышленные автоматические ворота?
• В шоу-руме компании по адресу в Запорожье: ул. Северное шоссе, 27. В столице ждем по ул. Паисия Кайсарова, 7.
• В телефонном разговоре с менеджером «Аисс Групп». Позвоните нам по номеру: (050) 366-00-44 или (067) 217-00-44.
• С помощью электронной почты. Оставьте нам свои пожелания и вопросы на mng4@aiss.com.ua.
• Через форму обратной связи на сайте компании.
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