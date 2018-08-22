Особенности и виды ламинированных плит ЛДСП Самый популярный сегодня материал для производства мебели – ЛДСП (ламинированные древесно-стружечные плиты). Он также широко востребован и в отделке интерьеров. Рассмотрим, как производятся такие плиты, каких видов бывают, чем хороши и имеют ли недостатки.

Ламинированная ДСП производится из древесной стружки и смолы при помощи прессования и температуре до 210 ˚С. Затем плиты покрываются декоративными листами, пропитанными смолой. И снова под нагревом прессуются. При этом смола впитывается в мельчайшие поры плиты, надежно приклеивая бумагу.

А также она образует наружный слой ламинации, который защищает материал от механического, температурного и любого другого повреждения. В зависимости от пресса плита получается гладкой или текстурированной.

Особенности ЛДСП

Ламинирование древесно-стружечных плит специальной пленкой делает материал эстетически привлекательным, прочным, твердым, температурно- и влагоустойчивым, не выгорающим и стойким к растворителям.

Ламинированная пленка не только защищает древесину, но и позволяет имитировать разные виды камней, дорогие породы дерева, бамбук и другие материалы. Существует огромное множество расцветок, узоров, рисунков и абстракций. Это позволяет подобрать ламинированную ДСП под любую цветовую гамму и стиль интерьера.

Кроме жилых помещений ламинированные плиты используются для создания подоконников, перегородок, панелей, столешниц и мебели в лабораториях, учебных и медучреждений.

У ЛДСП есть только один минус – это прочность. Как ни странно, это свойство одновременно плюс и минус данных плит. Однородный плотный материал очень сложно раскраивать, фрезеровать и обрабатывать иными способами.

Приобрести ЛДСП в интернет-магазине

В Украине вы можете купить в широком ассортименте ламинированные древесно-стружечные плиты в интернет-магазине БудМакс. Этот сервис предложит вам материал 256 типов разных производителей: Egger и Kastamonu, Swiss Krono и Swisspan, а также самый большой выбор Kronospan.

Вы можете выбрать ламинированные плиты длиной: 2070, 2080, 2440, 2750 и 2800мм, шириной: 1830, 2050 и 2070мм и толщиной 10, 15, 16, 18 и 25мм. Они имитируют древесину (березу и дуб, венге и вяз, бук, вишню и вудлайн), алюминий, антрацит, имеют разную расцветку и структуру.

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